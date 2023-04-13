杰尼斯前练习生召开记者会 爆喜多川性侵经过

（东京讯）创办日本“偶像帝国”杰尼斯事务所的强尼喜多川，被控长年性侵旗下练习生，除了英国BBC制作纪录片，26岁前练习生冈本（Kauan Okamoto）星期三（12日）更现身记者会曝光喜多川家中内部。他直言如果多年前日本媒体愿意报道喜多川的恶行，他就不会进入杰尼斯，而杰尼斯事务所罕见回应，却被批答非所问。

《周刊文春》曾在1999年制作专题，访问了12名杰尼斯练习生（俗称小杰尼斯），有10人都指控遭喜多川性侵。事后杰尼斯事务所对《周刊文春》提告妨害名誉，受访的两名少年出庭作证，具体描述遭侵犯的过程，2004年2月最高法院判决《周刊文春》须赔偿120万日币（约1万2000新元），但是认定喜多川性侵少年的报道内容属实。虽有法院认证，但因杰尼斯偶像势力庞大，日本主流媒体仍不敢报道，BBC记者在纪录片《猎食者：日本流行音乐的秘密丑闻》也大感不解，即使喜多川已于2019年过世，日本媒体至今还是视而不见且保持沉默。

近日《周刊文春》再度追踪报道，数名前练习生控诉曾被喜多川强吻和口交，甚至惊见队友屁股流血。在杰尼斯待过4年的冈本则出面揭发遭喜多川侵犯15到20次，第一次是在2012年3月，当时15岁的他刚进杰尼斯1个月，当天和其他小杰尼斯收工后留宿喜多川家，喜多川趁众人睡觉时潜入他的房间，先帮他按摩再强行脱掉他的内裤口交。

冈本12日在日本外国特派员协会开记者会再度描述受害经过，希望获得更多外国媒体关注。被问到进杰尼斯前真的完全不知道喜多川这些传闻吗，他表示，“我那时候读国三，进了杰尼斯上网查才知道，因为之前新闻都没报道，根本无从得知，至于其他小杰尼斯是否事先知道，我就不清楚了。”

NHK新闻部导播问起，如果进入杰尼斯之前有主流媒体报道，会影响冈本的选择吗？他直言，如果主流媒体有报道的话，他就不会成为小杰尼斯了。不过NHK虽然在记者会上提问，事后未见任何相关报道，目前仅有《周刊文春》《日刊现代》《读卖新闻》、外国通讯社、网路媒体、以及地方小型报社刊登报道。

12日晚上杰尼斯事务所回应，自从2019年前代表（喜多川）去世后，公司调整了经营团队，因应时代与新的环境，为了取得社会信赖，将组织透明化与整顿制度视为重要课题。因只字未提喜多川受到的指控，而且与杰尼斯官网今年元旦刊登的公告几乎雷同，再度引来网友抨击答非所问，避重就轻。