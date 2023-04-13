新传媒签四人 有美姐和星二代绯闻男友

新传媒新艺经纪星期四（4月13日）宣布签下四人，近期在《黄金巨塔》扮演豪门千金的2016年新加坡环球小姐冠军周智慧是其中一人。

27岁周智慧演过的华语剧包括《黄金巨塔》《密宅》《灵探》和未播出的“Shero”。《灵》2022年播出，周智慧演女鬼，当时有观众透过《联合早报》娱乐版栏目《观众大声说》赞许周智慧演的“女鬼那么漂亮，让人感叹”。记者13日访问她时提到此留言，她笑说：“我化了一个鬼装，竟然有人说我美，真的要谢谢观众。”

周智慧过去修读时装营销，以前没想过当演员，“参加环球小姐后，我获得不少拍摄和试镜的机会。我蛮愿意尝试新的事情，当时想看一看这个圈子可以带给我什么经验，我越做越开心，爱上了表演，决定继续当演员。”

她外形高挑靓丽，华语能力不俗。她告诉记者，8岁时父母到中国工作，她在当地读国际学校，奠定了中英语文基础，在家也讲广东话。

周智慧在“Shero”扮演保镖。她透露，六年前因个人兴趣，赴港跟知名武打演员Chris Collins（克里斯柯林斯）拜师，“近年的影视圈，女演员参与武打戏的需求更多了，我对健身和武打感兴趣，所以想尝试一下，再看看有没有机会接到武打戏。这次在‘Shero’终于能发挥武打动作。”

对于加入新传媒，她说：“加入这个大家庭，我感到非常兴奋，希望接触不同的机会。”

签下的新人包括摄影师、厨师

新传媒也签下演员王惠敏（Ase Wang）以及摄影师刘艾妲（Ade Lau）和厨师伍思翰。

长居泰国曼谷的王惠敏在娱乐圈发展多年，之前在泰国和香港发展演艺事业。她是奋发有限公司（Phoon Huat）老板的独生女，父亲是本地人，母亲是瑞典人。王惠敏的大银幕处女作是本地旅美导演梅加伦执导的2004年电影《贱男人》（Clouds In My Coffee），隔年参演港片《千杯不醉》。她曾以流利的泰语出演泰国恐怖片《恐怖护理站》（Sick Nurses）和《香巴拉》（Shambhala）。本地作品则有2015年5频道长寿剧《东陵》（Tanglin）和电影“18”。41岁的她是人妻人母，育有2岁的女儿，女儿的干爹是吴彦祖。

摄影师刘艾妲多次跟本地艺人范文芳、李铭顺和许美珍等合作，36岁的她是新艺经纪签下的第一个摄影师。记者从旁了解，新艺经纪不排除日后再签非艺人，从而开拓更多发展项目。

型男厨师与绯闻女友郑颖同门



31岁伍思翰是型男厨师，近期参与第三和第四季的《古早味侦探》及《暖心厨房》节目。他的感情世界也备受关注。

有媒体2022年8月报道，郑颖和一名型男厨师同游澳大利亚，两人在不同时段于社媒分享出游视频，虽然他们未同框，但两个视频里的轿车设计、挡风镜和车窗贴纸一模一样。当时的报道未公开型男厨师的身份，但记者掌握可靠消息，此男正是伍思翰。

有关疑似恋情，新闻爆出时，无论是郑颖或郑颖的母亲洪慧芳都三缄其口。