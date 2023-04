外媒上周抢先报道HBO有意将《哈利波特》(Harry Potter)全系列7部小说,改编成共7季的影集。官方13日正式发布消息,表示剧集会忠实改编J.K. Rowling(JK罗琳)的原作,每部小说拍成一季,计划打造一个“长达10年的系列”。

《哈利波特》八部系列电影在全球创下77亿美元(约102亿新元)的票房,后续更衍生出以《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts And Where To Find Them)为开端的“怪兽系列”,目前已拍摄三集。

剧版将不受限于电影篇幅,并由全新演员阵容出演。华纳官方提到会“开启不可思议的冒险,以全新的方式认识霍格华兹,带来全新一代哈利波特粉丝,也会充满25年来资深粉丝们所热爱的细节、角色和地点。”