IG开放发问 周星驰坦言思念吴孟达和罗慧娟

（综合讯）周星驰遗憾未能亲口对吴孟达说“我爱你”，也坦言想念已故绯闻旧爱罗慧娟。

2022年10月开通Instagram（IG）账号，短短半年时间就有100万名追随者，他在4月13日贴出2001年卖座经典电影《少林足球》剧照，发文说要“来个AMA答谢大家，各位可在评论区向我提出任何问题，小弟会从中挑选作回答。”

AMA是“Ask Me Anything”的英文缩写，意思是“问我任何事”。周星驰的贴文一发，短短一天吸引超过13万粉丝点赞，留言也累计上万则。他挑选回答的第一个问题是“有没有最想对达叔（吴孟达）说什么”。

吴孟达堪称是周星驰的最佳拍档，两年年前因肝癌病逝。周星驰回应问题说：“I love you（我爱你），后悔未曾亲口表达。”

周星驰挑选网民的问题回答。（互联网）

有传周星驰曾和罗慧娟交往三年，后来拍摄《逃学威龙2》认识朱茵，罗慧娟黯然退出，后来在2008年嫁给新加坡富商。不料幸福婚姻仅维持四年，她不幸于2012年因胰脏癌过世，得年46岁。

有网民问“星爷，有没有想念罗慧娟”，周星驰也不避嫌坦言“有”。

周星驰也跟发问的网民插科打诨，说自己原本就会在洗澡前后裸体走动，不过经网民启发，会试试只赤裸着下体走动。被问喜欢蔡依林还是林志玲，他不二选一，回应：“Why not both（为何不两个都选）”。

近日香港网红素海霖以“绘丽奈”之名进军日本AV界，周星驰被问有没有看过她的作品，他引用素海霖拍摄时的金句“我顶唔顺”（我受不了了）妙回“顶唔顺（受不了）这句话讲太多有违香港精神”。

香港网红素海霖隔空回应周星驰。（互联网）

素海霖隔空回应，感谢她“一直认为遥不可及的偶像周星驰有观看过我的作品”，赞偶像很亲民。

跨界搞餐饮生意的新加坡艺人杨志龙也留言问周星驰“什么时候来新加坡吃我的鱼头炉”，但问题没被挑选。