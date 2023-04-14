赤裸上身秀腹肌 林宥嘉突破形象

（台北讯）台湾歌手林宥嘉4月14日（星期五）发行全新单曲《我不是神，我只是平凡却直拗爱着你的人》，也正式宣告第六张专辑即将推出。这首歌由林宥嘉作曲，与姚谦共同填词，以17个字的超长歌名传达直白和坚定的爱情信念。

林宥嘉突破过往形象，出道16年来首次赤裸上身拍MV，在荒野中不断推着代表负面与阻碍的石头，顶着烈日与夜晚的低温，让他和团队几乎耗尽体力。事后回想过程，林宥嘉说：“很多细节都不太记得，但那天的确有超越平时的状态，很像一场奇幻旅程。”

林宥嘉为了拍MV，特别严格控制饮食并加强训练三个多月。（华研国际音乐提供）

健身多年的林宥嘉首次在屏幕中展现好身材，他大方分享健身秘诀——211饮食法（即每一餐包含2个拳头的蔬菜、1个拳头的主食、1个拳头的高蛋白食物），搭配规律的运动，也以功能医学增强身体机能，更尝试健美选手才会使用的充碳技巧，维持肌肉线条的状态。这次为了MV，他还特别严格控制饮食并加强训练三个多月。

谈到新歌《我不是神，我只是平凡却直拗爱着你的人》，这是新专辑最后收录的歌曲，长达17个字的歌名是林宥嘉出道以来最长的歌名，更用了少见的词汇“直拗”。林宥嘉说，写歌过程并不顺利，历时将近三年的时间制作，光是歌词就花了近1年8个月。英文歌名为“Wordless Groans”（无言的叹息），对比直白的中文歌名，透露出内心深层的情感，表达出对爱的恳求是超越言语的。

这首歌4月14日（星期五）在各大数码平台全面上架，MV已在华研国际官方YouTube上线。