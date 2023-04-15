宋仲基《祸乱》 康城影展迎战陈哲艺《燃冬》

第76届康城影展将于5月16日揭幕，入围名单4月13日公布，除了本地名导陈哲艺与中国红星周冬雨合作的长片《燃冬》（The Breaking Ice）入围“一种注视”单元，韩星宋仲基主演的黑帮片《祸乱》（Hopeless）也入围同个单元，据知他为了支持独立电影和太爱该片的剧本而不收片酬演出。

中国导演王兵有两片入围，其中纪录片《青年》更成为本届唯一入围主竞赛单元的华语片。入围主竞赛单元的19部电影，包括日本导演是枝裕和的《怪物》（Monster）和越南导演陈英雄的《法式火锅》。《怪物》是日本音乐大师坂本龙一的遗作，片中三位主角安藤樱、中村狮童及“阿信”田中裕子都有望争夺影帝影后。北野武执导的古装大片《首》则入选“康城首映”单元。

至于2022年凭《孩子转运站》勇夺康城影帝的韩星宋康昊，今年再次以主演的新作《蜘蛛网》（Cobweb）入选“非竞赛单元”。女团Blackpink成员Jennie与Lily-Rose Depp（莉莉罗丝德普）、The Weeknd（威肯）合作的“The Idol”也入围同个单元。由于康城举行日撞正Blackpink亚洲巡演，Jennie应该不会出席康城首映礼。莉莉罗丝的老爸Johnny Depp（约翰尼德普）的新作《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）则是开幕片。