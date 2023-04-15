红星大奖2023 踏出“改朝换代”第一步

（本地讯）最新一期的《优1周》4月14日出街，本期的双封面人物是“红星大奖2023”的视帝许瑞奇以及本地电视圈的夫妻档——田铭耀和刘子绚！

继1997年当时26岁的李铭顺凭《和平的代价》获得视帝之后，29岁的许瑞奇是“红星大奖”26年来最年轻的视帝。过去新传媒演技派演员一直被指青黄不接，旧人拿奖，新人陪跑，今年总算踏出“改朝换代”的第一步。

刘子绚也如愿领取第10座“10大最受欢迎女艺人”奖座，明年升任“超级红星”，另一半田铭耀则拿下第一座“10大最受欢迎男艺人”，双喜临门。对刘子绚而言，两人拿同一个奖，一个毕业，一个开始，大有承传、接棒的寓意。

其他精彩内容有：《娱乐吃瓜》和艺人们聊在红毯上的点滴；郑秀文、李国煌的访问；介绍中国剧《点燃我，温暖你》；“汤东地铁趴趴走”系列介绍合乐（Havelock）地铁站（TE16）周围好去处；旅游则到法国尼斯（Nice）以北几个耀眼的观光重镇——埃兹（Eze）、芒通（Menton）以及邻国摩纳哥（Monaco）游览。

第906期《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

本周送出：5对“杜德伟Get Up起来”世界巡回演唱会新加坡站门票（每张门票价值$168）。读者可扫描杂志内的QR码或上网：l.ead.me/uw906_quiz，在4月19日晚上11点59分前回答一道问题及填上个人资料，就有机会赢奖。