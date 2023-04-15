音乐教父性侵男孩 日本社会“无作为”

猎食者：日本流行音乐的秘密丑闻 Predator: The Secret Scandal of J-Pop

可在BBC News中文 YouTube官方频道观看

英国BBC摄制的纪录片，记者Mobeen Azhar（莫宾艾萨尔）前进日本调查流行音乐教父强尼喜多川长达至少30年，对被统称为“小杰尼斯”的少年练习生性侵的丑闻。

原版约59分钟，3月7日首播，上周末在YouTube上线让全球免费观看，但YT上载版本仅51分钟。除了大抵因版权问题而删减的杰尼斯旗下艺人的照片、广告海报、MV 、电影、新闻片段之外，也删除强尼喜多川参加宴会的视频以及心理医生对受害者的心理状况分析，还有前杰尼斯艺人赤西仁在强尼去世之后在网上发表的情歌。

纪录片播出之后，在日本一如预料掀不起半点儿波澜，直到12日前杰尼斯艺人冈本考安借着“日本外国特派员协会”记者会以受害者身份公开指控遭强尼性侵……但以日本现况，或许还是会不了了之吧。《文春周刊》曾在1999年采访十多名受害者，刊登一系列关于强尼性侵经纪公司部分艺人的报导，却无媒体跟进报导。之后《文春》被强尼以诽谤罪起诉，审讯四年之久，东京高等法院裁定《文春》的文章里10项指控当中有九项属实，包括对未成年人士进行性侵。但因为是诽谤罪，强尼没有被起诉任何罪行。

这起民事诉讼几乎没有媒体报道，警方也没有展开调查。尽管当年的证人均拒绝受访，但莫宾访问了当时负责采访并饱受骚扰威胁的两名记者，以及杂志的辩护律师，公开了受访男孩们对性侵过程详尽的描绘，以及法庭上的供词。

利害相关，文化差异？

日本演艺圈中，强尼喜多川，是神一般的存在。

隐秘、不抛头露面，关于他的传说一直流传着，照片寥寥无几，连在纪录片当中也不能展示喜多川的照片，只能以画像取代。

BBC调查过程，引人深思。关于性侵传闻，每每提及时无人感到意外，这显然并非秘密。

前“小杰尼斯”、警察、娱乐记者、音乐制作人、报社、电视台，拒绝访问。街头受访的民众，态度是“不想谈”“觉得不是值得调查的事”。

为什么大家不讨论？是利害相关，也是文化差异。

封闭保守且严守条规的日本社会，外来人被屏蔽在外是常态，更何况想挖掘的是“家丑”？权威如BBC，同样束手无策。记者莫宾直闯杰尼斯大楼，希望访问强尼的外甥女藤岛景子无功而返，甚至遭保安驱赶。

沉默可怕的高墙

从扭曲现象，看日本社会。

沉默的高墙，坚固的保护网，主流社会视而不见，就和性侵本身一样可怕。

几经艰辛找到愿意在镜头前接受访问的“小杰尼斯”，他们尽管毫无保留讲述经历或见证过的事实，对强尼喜多川的感觉却是：“我还爱着他”“像一家人”“如果他真的犯罪，就不会得到那么多支持”，言语间充满感激，认为强尼改变了他们的人生。

当一心想出人头地的少年们，遇上娱乐帝国至高无上的造王者，关系比大众所想象的复杂许多。

面对受害者的绝对忠诚，面对社会的无视以及无作为，记者莫宾难于理解，他用“无语、荒谬、疯狂、可恥”来形容，镜头前毫不掩饰自己的愤怒与无力。作为媒体，这或许削弱了他的专业性，但他若是作为一个相信公义必须捍卫、弱势如儿童必须受保护的人，会流露如此情绪却是绝对可以理解的。