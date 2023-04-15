从影60多年 成龙是“自杀狂“？

影迷为成龙制作了“成龙受难图”。（互联网）

香港武打巨星成龙（69岁）在影坛举足轻重，他入行得很早，1962年的《大小黄天霸》就见到小小的他的踪影。成龙从跑龙套到创作了许多电影的经典角色，最终成为首名获得奥斯卡终身成就奖的华人。在电影圈打拼将近60年，他也是凤毛麟角的存在，因为他与东西方很多资深明星不同的是：作品几乎都是动作片，而且都挑战高难度的动作戏。例如正在本地公映的《龙马精神》，饰演武行的成龙就亲自上摩天轮，又走又跑又跳又悬挂在摩天轮上，让人看得触目惊心。

在那么高的摩天轮上拍戏，真的一点都不害怕吗？成龙在接受《联合早报》访问时坦承：“怕啊，怎么可能不怕呢？我也是一个普通人，当然会害怕。其实过去我每一次在做危险的动作戏都会怕的，比如从钟楼掉下来、在商场跳下来、在鹿特丹的大厦上面滑下来这些场面的时候，都会害怕，只不过我告诉自己，为了一个完美的镜头，一部精彩的电影，可以让观众觉得精彩，那我就会去做。也因为这样，所以现在能让观众看到那些精彩的瞬间。”

成龙拍摄《绝地逃亡》时受伤。（互联网）

因长期拍动作片让他伤痕累累，有成龙影迷绘制了一张“成龙受难图”，标注成龙这些年受伤的状况。他受伤的部位从头到脚多到叫人眼花缭乱，当中包括拍《绝地逃亡》时肋骨受伤，《飞鹰计划》时胸骨裂与移位等。拍摄《警察故事》伤得不轻，导致脊椎骨第6到8节移位，几乎瘫痪；而在拍摄2004年所推出的《新警察故事》，成龙从27层楼高飞坠下来，安全措施竟出现问题，幸好他身手敏捷，否则后果不堪设想。《红番区》是成龙打入好莱坞的重要电影，此片却让他脚部骨折。

成龙在拍摄《醉拳》时，眉骨受伤，眼角被踢爆。拍摄《飞龙再生》时，眼部再次受伤，当场满脸是血。脸对明星很重要 ，幸好成龙不是偶像派，因为他的脸部受伤最多，仅仅鼻梁就受伤四次，难怪网民打趣称：“不知道鼻子还是不是他的？”

成龙在电影中总呈现出硬汉形象，硬汉是要付出代价的，1993年至1998年推出《城市猎人》等片，虽给观众奉献了不少经典的武打形象，但他几乎每年都受伤，光鲜背后是伤痕累累的身体。成龙从出道到现在的重大伤势，据说至少20多处，期间连医生都看不下去，经常一看到成龙来就诊，就紧张地问他：“你这个超人自杀狂，这次又从什么上头跳下来了？”

实际上，成龙还有多次严重受伤的经历，没被记录进“成龙受难图”里，比如在拍摄《龙兄虎弟》时，他从15米高的地方摔落地面，伤到头部，当场鲜血不断从耳中流出，险些丧命。幸好嘉禾当年为他请到了欧洲最好的脑科医生，在动完脑部手术后，成龙在病床上躺了三个星期，然后竟告诉剧组人员和片方：“上次失败的镜头要重拍，要保证戏的质量。”这件事后来被作家蔡澜完整地记录在他所写的文章里。对于“拼命三郎”的精神，成龙则笑着说自己一点也不后悔：“如果我死了，后悔也晚了。”

动作明星的掌声背后，都是辛酸血泪，而这些身体上的疼痛，也许将伴随他们一生。由于曾有坊间小道消息指出，新伤旧患在成龙身上留下了后遗症，导致他每天早上醒来，无法像普通人一样，可以立刻从床上起身，而是得躺在床上活动筋骨半小时才可以起床。我有一次访问成龙后，在闲聊时问了他传闻是否是真的？龙哥立刻回说没这回事，他的身体好得很。看来，动作明星的骨头还真的能挨。

成龙在自传《我是成龙》中提到《A计划》打造了自己电影生涯最重要的标签——亲自表演极度危险的特技动作。在那之后的几十年间，他的电影不断带给观众轻松有趣的观影体验，同时也带给观众绝对值回票价的高危刺激动作。他认为观众看他的电影，除了希望看到正面的故事，有趣的桥段，精彩的打斗之外，也会期待看到他在新片里又做了怎样不要命的尝试。他还说，自《龙少爷》之后，就已经没有保险公司会为“成龙电影”承保了，他上了全世界保险公司的黑名单。

《龙马精神》拍摄现场，成龙捆绑膝盖旧伤后继续拍戏。（互联网）

由中国导演杨子编与导，成龙与中国红星刘浩存、郭麒麟领衔主演的电影《龙马精神》除了在本地，更在中国热映，电影累计票房破亿人民币（约1936万新元），并收获了淘票票平台9.4分的好口碑。电影所凝聚的成龙对于龙虎武师的深厚情感，以及成龙独一无二的动作喜剧风格，唤醒了一代又一代，看成龙电影长大的观众的青春记忆。《龙马精神》的主角，既是片中带着伤痛前行的武行老罗，也是平行世界中至今仍在坚持拍摄电影的成龙。成龙甚至为了不影响《龙》的拍摄进度，而延后膝盖的手术。老罗为了龙虎武师精神拼尽全力，正如成龙在60年演艺生涯间拼过来的每一步。

电影《龙马精神》里的成龙要把马儿栽培成动作明星。（邵氏机构提供）

《A计划》中15米钟楼上的纵身一跃，《我是谁》中鹿特丹大厦外部的极限奔跑......每一个令观众发出赞叹的动作背后，都是成龙通过突破自我极限，对动作电影呈现新可能的不断探索。在《龙马精神》中，成龙依然呈现了精彩的动作戏份，有观众表示，“成龙大哥不仅能打，这次和马拍戏还打出了新花样”。

成龙受访时说过“我能活到今天真的很幸运”，记者也希望热爱电影的成龙，也得好好珍惜生命，电影是拍不完的，命只有一条。

成龙拍戏受过的伤......因太多无法一一罗列......

★拍摄1976年的《少林门》时被打到完全失去知觉。

★拍摄1978年的《醉拳》时眉骨受伤，眼角被踢爆。

★拍摄1986年的《龙兄虎弟》时从15米高的地方摔落地面，伤到头部，当场鲜血不断从耳中流出。

★拍摄1991年的《飞鹰计划》时胸骨被打裂、移位。

★拍摄1992年的《超级警察》时面颊骨撞至移位。

★拍摄1993年的《城市猎人》时右肩脱臼与撞伤膝部。

★拍摄1995年的《红番区》时脚部骨折。

★拍摄1995年的《霹雳火》时脚骨在开车时撞裂。

★拍摄1996年的《警察故事4》时嘴部撞裂。

★拍摄1997年的《一个好人》时跳桥撞伤鼻骨，高空坠下，伤颈骨。

★拍摄1998年的《我是谁》时左边肋骨和脚踝受伤。

★拍摄2001年的《特务迷城》时椎软骨受伤。

★拍摄2003年的《飞龙再生》时眼部受伤，当场血流满面。

★拍摄2016年的《绝地逃亡》时肋骨受伤。