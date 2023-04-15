贝嫂与媳妇大和解？肢体语言专家：她还没释怀

（综合讯）英国前“足球金童”David Beckham的长子Brooklyn Beckham与老婆 Nicola Peltz结婚将满一周年，但婚礼还没举行前，贝嫂Victoria Beckham就与长媳因婚纱种下心结，当天更传出Nicola不满风采被家婆抢走而气哭，双方冷战了几个月。

两人终于在贝嫂的服装发表会大团圆和解，Brooklyn更在结婚周年前，邀爸妈与弟弟妹妹到亲家位于棕榈滩的豪宅过复活节假期，被外界戏称是“和平高峰会”。Brooklyn事后秀出夫妻俩与爸妈和妹妹Harper的合照。但肢体语言专家却说Victoria与Nicola“没有亲近迹象”，判断Victoria仍未完全释怀。

照片中，Victoria与Nicola站在一起，但Victoria的身体明显靠向老公，左手也垂下未搂着Nicola，看似有意无意与媳妇保持距离。专家告诉媒体：“如果Brooklyn与Nicola回到了家庭的怀抱，为什么他俩站离得那么远？”专家也注意到David Beckham像个保护性的父亲搂住儿子，“Victoria在她与Nicola之间留下一只伸直的手臂，形成一道屏障，Nicola似乎把右手放在Victoria背后，但对方未给予回应。”

专家也解析，Nicola露出大大的笑容，表明她乐意传递家庭团结的信息，她左手臂搭在小姑Harper的肩膀上，腿部姿势也与Victoria一致，暗示她渴望成为家庭的一份子。