杨紫琼带小金人回港宴客 周润发斑白短发超吸睛

（香港讯）新科奥斯卡影后杨紫琼马不停蹄，先前晒照片带小金人奖座回马来西亚老家祭祖，近日又回到香港与林青霞、何超琼和刘嘉玲同框。星期五（14日）她在香港大宴客，邀来过去合作过的搭档如周润发、黄秋生、吴君如和甄子丹等人吃饭，现场有如大型颁奖典礼。其中67岁的发哥顶着一头斑白短发，充满男人味的造型超吸睛。

60岁的杨紫琼早年夺得马来西亚小姐后冠，之后到香港拍摄《猫头鹰与小飞象》出道。纵横演艺圈的她早年也演过傻白甜角色，后来走出自我，用过去的舞蹈底子发展成打女。1985年她以电影《皇家师姐》成名，2023年更以电影《天马行空》夺下奥斯卡金像奖最佳女主角奖，成为史上第一位亚裔奥斯卡影后，被赞是华人之光。

杨紫琼近日晒照，分享带着象征奥斯卡（Oscar）的“O先生”回家祭祖的照片。她在已故父亲杨建德墓碑前举起小金人，光宗耀祖的荣誉感可想而知，她更强调：“没有我父母的爱、信任和支持，我不会有今天，非常爱您们”，而这张照片引来大批粉丝道贺，三天内吸引了36万人按赞。

14日晚上，黄秋生在脸书晒出小金人的照片，写下：“Oscar”，15日他进一步晒出前一晚聚餐的大合照，开心写道：“Beautiful companions beautiful night”（美丽的同伴，美丽的夜晚）、“Happy together”（开心相聚），而其中一张是由发哥掌镜自拍，全白短发的新发型引人瞩目。

吴君如也在IG限时动态分享跟杨紫琼的合照，逗趣说：“给我摸摸奥斯卡先啦”，众星云集的画面引来网民感慨留言：“开心大聚会，经典时刻，好多偶像云集”、“好多骨子里都是戏的主角”、“神照！”、“不得了！众多神级偶像合照，难能可贵”。