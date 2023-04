就如陈奕迅自己说的,“你不熟悉这些歌曲也没关系”。只要你用心去听,去看,一定能感受到这场演唱会要告诉你的,那些关于世界和人生的思考。

陈奕迅4月15日和16日在新加坡室内体育馆举行“Fear and Dreams”(恐惧与梦想)演唱会,记者看了第一场演出。

演唱会吸引9000个歌迷捧场。(Live Nation新加坡提供)

为了紧扣主题,歌单偏冷,屏幕上也没有打出歌词,除非你是铁粉,否则大部分的歌曲没法跟着唱。其实对比香港的歌单,陈奕迅为了新加坡歌迷调整了部分曲目,加入《兄妹》《我们》《路……一直都在》《好久不见》等K歌;这几首歌确实让全场嗨翻,但其他歌曲的时间,大家情绪比较冷静。

或许不少人和我一样,冷静地听着,内心却是激动的。其实陈奕迅一开口就让人想安静,安静地听他演唱,听他将一字一句所要传达的,用他温暖和具穿透力的歌声直戳心房。

陈奕迅的歌声已是听觉上的享受,再搭配这次的视觉,震撼感加倍。

演唱会开场影像就将“恐惧与梦想”主题明确展现。陈奕迅在噩梦中惊醒,挣扎中跌入无底深渊,接着飞往太空。这时,屏幕上出现已故科学家Stephen Hawking(史蒂芬霍金)说过的一句话:“I think the human race has no future, if it doesn’t go to space.(我认为人类没有未来,如果我们不去太空。)”

《2001太空漫游》旋律响起,换上太空服的陈奕迅登场,与舞群在太空漫游。人类完成了上太空的梦想,却也面对所生活着的世界的种种危机。

让人反省对环境的破坏

巨型LED屏幕播放着与“恐惧”相关的画面,台风、海啸、干旱、战争、搁浅的鲸鱼、瘦骨嶙峋的北极熊……暗黑风格的影像,还有穿着黑色雀鸟服饰的舞者,向陈奕迅递上一朵白花的小女孩,沉重的场景搭着《人神斗》和《当这地球没有花》两首歌曲,反映了人类对环境的破坏,也呼吁我们要保护地球。

《谎言》《时代巨轮》《想听》三首歌接连演唱,陈奕迅要说的是,面对崩坏的世界,有人愿意做出改变,也有人选择逃避现实。

为了完整地呈现主题,陈奕迅整场演唱会只唱不说。(Live Nation新加坡提供)

从宏观的世界走入生活,陈奕迅在《兄妹》《我们》《红玫瑰》中,唱出感情的伤痛,在《开不了心》中诉说现实的烦恼。

《告别婆娑》《完》《今日》是演唱会的转折点,讲述即使在命运中不断挣扎,被折腾得奄奄一息,但还是要坚持,要相信黑暗过后会是光明。

唱了28首才开口

影像的色彩渐渐鲜明,演唱会进入下半场的“梦想”主题,在《梦的可能》中,蓝天白云绿草浮现,《致明日的舞》有彩蝶起舞,《让我留在你身边》有璀璨烟火,还有《任我行》《人生马拉松》《相信你的人》《四季》《路……一直都在》等,都传递着不放弃梦想的信念。

陈奕迅唱完第28首歌《我们万岁》,才终于开口说话。(Live Nation新加坡提供)

为了完整地呈现主题,陈奕迅整场演唱会只唱不说,以免打断故事的连贯性。歌单30首歌,他直到第28首后才终于开口,开心地跟歌迷说:“I can really feel it. You are amazing!(我真的感受到了(你们的热情),你们太棒了)”接着幽默地说:“演唱会结束了……第一个部分。”紧接着又逗歌迷:“但第二部分很短。”的确。第二部分就是结尾的“派对组曲”,以及Encore的两首歌《单车》和《十年》。

陈奕迅感性地对歌迷说:“时间是最好的礼物,谢谢你们今天的时间。”

我们也谢谢他,谢谢他的用心,送上一场如此完整和精彩的演出。

记者观后感:

演唱会是一份适时的礼物

陈奕迅希望大家看了演唱会,到他的社媒留言分享观后感。我就在这里分享比较个人的感触。

时间是最好的礼物,这句话我特别有感触,因为这场演唱会对我来说,正是一份适时的礼物。

之前与陈奕迅做访问,他说这次演唱会主题要带出与人性相关的内容,并希望为大家带来启发,从而得到共鸣。

人生中正面对一些挫折的我,反复思考着关于人性的种种。大环境的改变或许令人恐惧,但我觉得更可怕的是人。当自己相信的变得不可信,当前方就如这场演唱会前半场的氛围,灰暗无光,一切就像陈奕迅要我们思考的:该如何拥抱Fear and Dreams?

想起演唱会前半场的几个画面,海浪轻拂、鲸鱼悠游、水母漂浮,有一种在恐惧中找到安宁的力量,或许这正是拥抱恐惧的方法,回到初心,寻找让自己平静的方法。

看了陈奕迅的演唱会,脑海中一直响起《路……一直都在》的歌词“That’s just life/寻找梦里的未来/That’s just life/笑对现实的无奈/不能后退的时候/不再彷徨的时候/永远向前/路一直都在”,我更有信心去拥抱梦想。