金像奖红毯维港举行 Mirror粉丝包游艇力挺偶像

（综合讯）“第四十一届香港电影金像奖”星期日（16日）于香港文化中心颁奖 ，红毯下午四时半在维多利亚港举行。

超人气男团MIRROR成员吕爵安今年以《阖家辣》《过时·过节》两部电影入围“最佳新演员”， 他的500名粉丝包下游艇力挺他，场面热闹非凡。吕爵安受访时说，幸好前一晚没失眠，他抱持平常心看待奖项。问及粉丝包下游艇，他说这是一个特别的日子，对他来说非常重要。

MIRROR成员吕爵安的粉丝包下游艇力挺他。（互联网）

凭电影《天马行空》成为奥斯卡首名亚裔影后的杨紫琼以颁奖嘉宾身分出席。近日在英国拍戏的她走红毯受访，她因疫情已四五年没到香港，这次能在维多利亚港旁走红毯她说︰“好漂亮，好特别！这个才是香港！”她受访时以广东话对答如流，但她自言太久没讲广东话，自觉说得不流利。

陈可辛携17岁爱出场

陈可辛带着爱女陈是知（Jillian）登场，Jillian挽着爸爸的手臂，宛如出嫁女儿一样。

15日刚过17岁生日的陈是知以黑色西装现身，网民都赞她亭亭玉立，笑容甜美。被问到想爸爸妈妈与哪位男演员合作，她以眼神向陈可辛求救，害羞地说：“我不知道啊……”并透露自己喜欢Harry Styles。

最辣林明祯“双峰”抢镜

今年以《饭戏攻心》入围女配角的林明祯在红毯上最抢镜。她以一袭低胸裙现身，几乎是“半裸”示人，让粉丝目不转睛，将红毯上的王丹妮、余香凝等人都比了下去。

林明祯受访时笑说：“这样是不是够诚意呢？我第一次打扮这样，弟弟陪我来，不断提醒我不要驼背，挺胸才好看。”

而入围最佳女主角的袁澧林，一身黑裙登场，虽然整体色系偏暗，不过胸口的蝴蝶结设计别具巧思，一不小心可能就会穿帮。

林明祯（左图）性感出击，相比下袁澧林显得保守许多。（互联网）

余香凝怀孕4个月走红毯

怀孕4个月的余香凝穿上7寸厚底高跟鞋现身，丈夫陆政渡全程陪实。

她凭《缘路山旮旯》角逐最佳女配角奖，被问到心情时她望住老公笑了笑，陆政渡说︰“现在比较紧张！”至于是否觉得腹中宝宝能带来好运，余香凝说︰“宝宝对我来说，已是很大的奖。”