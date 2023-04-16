郑秀文七度入围“香港金像奖”首封后 激动喊话：记住这个画面！

“第41届香港电影金像奖”星期日（4月16日）举行颁奖礼，刘青云凭《神探大战》第三度夺得影帝头衔，郑秀文七度入围首次封后，她在台上激动落泪，并向拥有梦想的人喊话：“记住我得奖的这个画面！”

刘青云曾17次入围金像奖“最佳男主角”，此前凭《我要成名》（2007年）及《窃听风云3》（2015年）获封影帝，这次他打败黄秋生、麦沛东及杨伟伦和张继聪，再度得奖。他感谢英皇娱乐老板杨受成等，也特别感谢自己的团队以及太太郭蔼明忍受自己，“他们用超乎一般人的忍受能力与我工作，每一天接受一次核爆！”

郑秀文凭《流水落花》打败劲敌苏玉华、毛舜筠、袁澧林和张艾嘉，以大热姿态封后。她上台时和颁奖人刘德华紧紧拥抱，哭红了鼻子。她致辞时激动地说：“对我来说这个奖项从来都遥不可及，我在想究竟怎样才可进步，在演技上有蜕变。”

她指自己曾被认定为喜剧演员，很努力才蜕变成真正的演员，她以自己的例子鼓励拥有梦想的人：“记住我夺奖的画面，梦想永远会给没有放弃，一直坚持的人。我终于不用在赛道上默默陪跑，我好开心！”

许冠文和王菀之获颁最佳男、女配角奖

影帝级的许冠文凭《风再起时》打败林海峰、罗永昌、张继聪和陈湛文，首夺最佳男配角。许冠文在台上说：“今晚特别兴奋，我一辈子都没拿过非搞笑的奖，我当作是新人的感觉。”他认为这个奖能启发同行，“只要你够胆试新事物，任何奇迹都可能发生，包括这个这么珍贵的奖，谢谢大家。”

王菀之凭《饭戏攻心》击败林明祯、杨诗敏、区嘉敏和余香凝，夺得最佳女配角。这是王菀之继《金鸡SSS》后第二度夺最佳女配角奖。她在台上兴奋说：“有时我会想自己究竟是歌手还是演员，还是搞创作的？原来我有好多梦想，是大家欢迎我在不同平台（发挥），接近梦想成真，很感谢大家接受我是女演员。”

许冠文（左图）和王莞之获颁最佳男、女配角。（互联网）

巴基斯坦裔演员林诺拿下“最佳新演员”

奥斯卡影后杨紫琼颁发“最佳新演员”，她现身时全场掌声雷动久久未能停下，让她十分感动。

最佳新演员由《白日青春》的巴基斯坦裔演员林诺拿下。2022年金马奖颁奖典礼上，黄秋生以同一部片获得影帝时，牵着林诺一起上台，当时林诺哭倒在黄秋生怀里。

如今林诺夺得香港金像奖“最佳新演员奖”，公布成绩时他露出笑容，兴奋地挥手，上台前还稍微停下脚步，看向观众席的黄秋生，对方则示意要他赶快上台。

巴基斯坦裔演员林诺拿下“最佳新演员奖”。（互联网）

第41届香港电影金像奖得奖名单

最佳男主角：刘青云《神探大战》

最佳女主角：郑秀文《流水落花》

最佳男配角：许冠文《风再起时》

最佳女配角：王苑之《饭戏攻心》

最佳电影：《给十九岁的我》

最佳导演：韦家辉《神探大战》

最佳新晋导演：何爵天《正义回廊》

最佳新演员：林诺《白日青春》

最佳编剧：《神探大战》

最佳剪接：《正义回廊》

最佳摄影：《神探大战》

最佳美术指导:《风再起时》

最佳服装造型设计：《风再起时》

最佳动作设计：《明日战记》

最佳音响效果：《明日战记》

最佳亚洲华语电影：《海的尽头是草原》

最佳视觉效果：《明日战记》

最佳原创电影音乐：《窄路微尘》

最佳原创电影歌曲：《流水落花》

专业精神奖：罗卡、石琪

终身成就奖：胡枫