《惊奇队长2》 扮相被吐槽 朴叙俊被爆戏份仅3分48秒

（综合讯）韩星朴叙俊加盟漫威电影《惊奇队长2》（Captain Marvel 2）阵容，先前有传出他饰演的是“惊奇队长”Carol Danvers的老公Yan，在原著中是音乐星球Aldana的王子，透过音乐沟通、不说话，惊奇队长因为某些原因跟他假结婚，对于英语非母语的外籍演员来说，角色设定算是适合的，不过官方尚未证实。

近日电影预告片公开，除了饰演“惊奇队长”的Brie Larson（布丽拉尔森）、“惊奇少女”Iman Vellani（伊曼维拉尼）与Monica Rambeau（莫妮卡拉姆博）三女主角首度合体，也看到朴叙俊的身影。

朴叙俊身穿特殊蓝绿色战服，留的是颇为古典的中分长发造型，他拿着武器向敌人高声一呼，虽然只有不到2秒，这惊鸿一瞥仍引起广大影迷骚动，因为和他以往在韩剧中霸气总裁、深情王子的帅气模样相差甚远，网民纷纷说：“连栗子头都能剪得好看的男星，居然有驾驭不了的造型，真有你的迪士尼！”“这个造型，确定没有在辱韩？”“不忍直视！”更有人笑称他撞脸“浩角翔起”的浩子。

在美国知名论坛Reddit，有网民爆料其实朴叙俊的戏份远远少于众人预期，更明确点出朴叙俊的戏份大约只有3分48秒，“是一个特殊的角色，但对整体故事来说，没有什么影响力，有段类似宝莱坞般与数百名演员共舞的场景，除此之外没有什么重要的画面。”

虽然这只是网民的爆料，但Reddit有不少神秘大咖，经常在漫威相关讨论中透露细节，包括剧透，甚至是漫威内部变动或方针转变，因此不少漫威迷认为这则爆料有一定的可信度。