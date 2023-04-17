成龙被观众要求退票？ 剧组辟谣：将起诉造谣账号

（综合讯）成龙最近马不停蹄地宣传新作《龙马精神》。有微博网民爆料说，成龙近日出席《龙》片在中国传媒大学的路演时，遭看过电影且自费买票的导演系学生当面质问：“你怎么拍出这么烂的电影？我是自费买票的，能不能退票？”

爆料指，该学员还以导演系学生身份说：“在我们这个学校，我们是传媒的代表，就需要说出真话”，结果此话一出，瞬间引发全场欢声雷动。

大陆媒体4月15日报道，面对学生辛辣质问，成龙则回应会虚心接受每个意见，“我需要听到你们的声音，哪里拍得不好，每一次我都能学到很多东西，谢谢你们的批评。”导演杨子和同片演员郭麒麟也都跳出来缓颊，杨子更道歉说：“自己还有不足之处。”

该消息曝光后引发热议，相关话题火速登热搜榜。剧组随后发出声明回应：“批评是动力，但谣言不是。”并澄清当日观影活动是免费的，不存在购票，也没有人提出退票，只是有同学提出电影不足的看法，认为相关谣言伤害《龙》片及当日发言的学生，所以已收集证据，起诉造谣的社交媒体账号。

有多名在现场的网民也澄清现场氛围并非网传的那样。观众鼓掌是因为听到导演和成龙诚恳的回复才鼓掌的。提出批评的同学并没有要成龙退票，只是说这次观影是免费的，但自己并不喜欢，如果需要补票钱，可以把钱转给工作人员。