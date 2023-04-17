陪睡男金主录音疯传 《皓镧传》25岁男星急灭火

（北京讯）25岁中国演员赵奕钦演出《凤囚凰》和 《皓镧传》等剧打开知名度。他在四年前爆出“陪睡男金主”风波，近日因为当年的录音再被疯传而紧急发文灭火。

赵奕钦2019年被前女友爆料，曾为了在某地设户口“陪睡男金主”。女方透露，当初她找赵奕钦对质时，对方竟求助老板于正（知名编剧），让于正直接与前女友杠上，气得她公开与赵奕钦长达四个小时的电话录音。

音档中可以听见赵奕钦不断跟女方说“微博声明是经纪人写的”，并表示老板于正不知道自己与男金主的关系。他也称“开房纪录不算实锤（网络用语，证据的意思），照片才是”，甚至放话“我只想搞死那个爆出来的人”，导致形象受挫。

当年的这个录音近日再被疯传。赵奕钦紧急在微博道歉灭火。他说四年前的事再被挖出“心情很羞愧”，更坦言这件事一直是自己心中的一根刺，“有段时间我一直在逃避它，甚至是‘修饰’它，就是大家听到的那段录音”。

他解释，当初与前女友通话时为了息事宁人，所以说了一些不实的内容，但称“录音经过剪辑后，脱离了当时的对话语境和事实真相，让事态更加严重，也伤害到了更多人，在此我要向这件事牵扯到的所有人郑重道歉”。

赵奕钦说：“我也一直在反思，为什么会犯这样的错误？因为虚荣，爱面子，也因为害怕，逃避。要面对这段过往其实是很艰难也很羞耻的一件事，但我知道只有拔掉心里这根刺，才能跟过去的自己告别。”

他最后说会吸取教训，谨言慎行，未来用作品证明自己。