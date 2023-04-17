首部新马联制恐怖片《虎斑》 角逐康城金摄影机奖

首部新马联制电影《虎斑》（Tiger Stripes），将角逐2023年康城影展的金摄影机奖！

由本地Akanga Film Asia和马来西亚联制的《虎斑》，除了竞赛金摄影机奖，也获选在康城影展“影评人周”首映。这部马来语恐怖片是第一部入选康城影展的新马合拍片，而该片的Amanda Nell Eu（余修善） 也是第一个受邀参加康城影展的马国女导演。

Akanga Film Asia创办人Fran Borgia（佛郎博尔吉亚）透过电邮告诉《联合早报》：”《虎纹》是一部非常独特的电影，它以一种非常吸引人和有趣的方式讲述了一个深刻的个人和敏感的故事，我们非常自豪能够参与这部将在康城首映的国际合拍片。”

这是Akanga Film Asia所制作的作品第五次在康城首映，也是继2010年巫俊锋的《沙城》（Sandcastle）和2016年K Rajagopal（拉加歌帕）的《不归路》（Yellow Bird）之后，第三部在康城影评人周单元首映的影片，另外两部是本地视觉艺术家何子彦的《此时》（Here）与巫俊锋的《徒刑》，曾分别在“导演双周” 与”一种注视”单元放映 。

《虎纹》讲述了一个12岁的女孩Zaffan（扎凡）在青春期的挣扎中，发现自己的身体以一种可怕的方式变形。没多久，她被自己的社区挑衅，她很快也了解到，要活得自在与自由，唯一的答案是拥抱真实的自己。影片由三名新秀Zafreen Zairizal、Deena Ezral和Piqa，以及马国老将Shaheizy Sam、Jun Lojong和Fatimah Abu Bakar一起主演。

《虎纹 》除了新马，制作公司也包括印度尼西亚、台湾、法国、德国、荷兰和卡塔尔，是跨越东西的国际联制片。康城影展的“影评人周”过去发掘了香港的王家卫、英国的Ken Loach（肯洛区）和墨西哥的Alejandro Gonzalez Inarritu（阿加多·冈萨雷斯·伊纳里多）等导演，他们后来都在国际影坛大放异彩。

“金摄影机奖”是关注首次拍电影的导演，“影评人周”则关注首次和第二次拍摄的电影人。《虎斑》的制片人包括佛郎博尔吉亚、马国女夭电影的傅慧龄与台湾前景娱乐的黃茂昌等。

《虎斑》获得新加坡电影发展司以及马国、台湾、法国、荷兰、德国、瑞士和卡塔尔的资助。

2023年康城影展将从5月16日至27日举行。