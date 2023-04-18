草根开出百合花 台湾得奖乐团访新讲唱

台湾金曲奖最佳台语专辑得主百合花乐团首次海外巡演，第一站设在新加坡草根书室，结合音乐与演讲，分享他们的创作故事。

百合花在2019年推出第一张专辑《烧金蕉》便获提名台湾金曲奖，并夺得新加坡Freshmusic Awards年度十大专辑、十大单曲与最佳乐团奖。第二张专辑《不是路》则成功斩获第33届台湾金曲奖最佳台语专辑奖与最佳装帧设计奖。

百合花造访草根，除了高歌也要演讲，他们说：“在我们众多的表演当中，大都是以重现专辑曲目为主的表演，鲜少公开介绍写歌的过程及创作理念，许多台湾的朋友都觉得很可惜，所以我们想借由这次在草根书室演出的机会，实现将‘唱’与‘讲’融合的演唱会。”

每首歌曲背后都有一个故事，比如《拜六》有DJ的故事，《蝴蝶双飞》与现代舞蹈有前世今生的渊源，《掠猴之歌》启发自电玩游戏Super Mario等等。百合花希望来临活动“就像是亲戚来家里做客的时候，叔叔阿姨们聚在一起吃饭、喝茶聊天，通常都会听到有趣的故事。”

“百合花乐团变猴弄”（The Monkey Game 2023 Tour）4月27日（星期四）晚上7时30分至10时于草根书室（25 Bukit Pasoh Rd S089839）举行，限30人，门票30元，报名链接：forms.gle/ASG2N3KkhPiaTrXU7。