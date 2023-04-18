将演唱刘文正金曲 姜鄠：不会有压力

唱过不少脍炙人口金曲例如《恋之憩》与《感情好累》等的本地知名歌手姜鄠，时隔五年后，将在“新加坡派同学会”音乐会献唱，并将演唱刘文正的金曲。姜鄠星期二（4月18日）下午接受本地媒体包括《联合早报》电访时透露，演绎刘文正的金曲不会有压力，因为他是个随缘的人，以平常心来演唱。

他认为自己的唱法接近刘文正，不过口音不同，“我的演唱将很直接，所以我不会有压力与负担。”

他说平时私下有哼哼唱唱，唱歌已融在体内，表演时将以最好的方式来呈现。他认为演唱会唯一的挑战是合唱时，与其他三名歌手——巫奇、叶良俊和李俊纬要如何分配。

姜鄠在受访时多次提到“平常心”与“随缘”，他这次“重出江湖”，是因为梦田国度负责人欧伟毅的盛情邀约，他说：“我几乎与伟毅没有联络，1月（2023年）他打电话给我，我相信他的诚意。”他将以unplugged的方式来表演（以突显音乐最原始、本质的一面）。

为了照顾宠物很久没出国

自1991年淡出乐坛后，姜鄠曾在眼镜店与宠物店工作，他说是以玩票性质帮朋友。也因为在宠物店待过，喜欢宠物的他养了很多宠物，有一只狗，六至八只猫，此外也养鱼等等。他透露自己已很久没有出国，“因为得照顾宠物。”被问到多久没出国，姜鄠已不大记得，但说护照是过期到不行了。

难道不怀念出国的日子？他说不会，“因为该游玩的地方都玩了。”他也认为不出国，省下的旅费就用在宠物身上，刚好平衡了。

姜鄠说自己已退休，喜欢宅在家里，除了照顾宠物，也喜欢追看韩剧与泰剧等，他喜欢金庸笔下的乔峰，“我喜欢他的降龙十八掌。乔峰话不多，有正义感。”他认为自己的性格像乔峰，“我也文静，好胜。”他所谓的好胜，是把东西做到最好。若有本地影视作品找他客串，是否会答应参演？电话一端的他直说不可能，因为他目前的心态是只想唱自己想唱的歌曲。

姜鄠深具歌唱才华，在1980年代红极一时。（梦田国度提供）

坦承当年性格内向

姜鄠在1980年代红极一时，他坦承当年性格内向，不爱应酬，害怕娱乐圈，能不与圈内人接触就尽量避免。因为受英文教育，媒体也难以与他接触，不过，他说自己现在成熟了许多。

回首当年的歌手生涯，他说没有厌倦，只是时间到了终点，就转换跑道去做想要做的事，“没有遗憾。”他说自己看得开，放得下，“当时我也不是拼搏的人，不会去争取什么。娱乐圈是大家的，唯一属于我的时刻，是我在录音室时。”

“新加坡派同学会”音乐会时长120分钟，演出特色除了姜鄠首次开金口在台上演唱刘文正的金曲，叶良俊也将首次在台上挑战台语歌曲，巫奇和李俊纬则首次合唱西洋歌曲。

新加坡派同学会的表演歌手是姜鄠（左起）、 叶良俊、 巫奇和李俊纬。（梦田国度提供）

新加坡派同学会 （姜鄠、叶良俊、巫奇、李俊纬）

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