蔡澜摔碎股颈骨 “手尾长心情不佳”

（香港讯）81岁的旅港新加坡美食家蔡澜，自去年开始在脸书每天写日记讲饮食，独到见解引来网民热烈讨论。自上月23日开始，他在专页发文透露自己身体不适，日记停止更新数日，“日记主人抱恙，暂停数日。又，住院跟吃危险料理及淡水鱼刺身无关，请放心。一笑。”

可是这一停便是一个月，令不少网民为此担心。18日，他终于再次更新脸书，除了向网民道歉更交代自己的近况。

蔡澜写道：“日记停了下来，又没向大家说明原因，真是对不起各位。我跌了一跤，把股颈骨摔碎了。医生即刻为我换了一块金属的，如今在医院休养。这一病，手尾很长。我心情也不佳，不想做任何事，请大家原谅。日记何时再续，也不去想了，请大家给我一个空间。日后再谈。”网民纷纷留言祝他早日康复。

蔡澜与黄霑、金庸、倪匡被誉为“香港四大才子”，倪匡在2022年7月离世后，蔡澜成为这四人中唯一在世者。他看淡生死，也不忌讳死亡，曾公开表示对尘世没太多留恋，即使当下去世也没有遗憾。

他说：“你未活过才会留恋，如果活过还留恋什么？贪恋此生是很痛苦的事，到最后的阶段，一鞠躬就走下这个舞台。死都要捉住，是最痛苦的事。”他指老了若行动不便，生活过得没有尊严，宁愿去荷兰安乐死，也不愿靠机器维生，因为这样活着是浪费资源。他并不相信轮迴，即使可以选择，亦不想重来人间，“一次已经够了，知足了。”