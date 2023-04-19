75岁巨星不满政府无作为 上街亲自修路结果曝光了

据美媒报道，75岁的老牌动作影星、前加州州长阿诺舒华辛尼加（Arnold Schwarzenegger）因为不满洛杉矶市政府的“不作为”，干脆拎起铲子走上街头，跟伙伴一起用速凝水泥填补了洛杉矶街头的一个巨大坑洞。

Schwarzenegger将视频分享到社交媒体上，引来超过450万点击，网民称赞这位75岁的老人真乃现实中的“终结者”。但也有专业人士指出，他的精神和初衷是好的，工作方式根本不对，而且他填错了地方。

据报道，今年加利福尼亚州遭遇了11次大气河（atmospheric rivers），这是一种携带大量水汽的风暴系统，它们缓解了困扰该州多年的干旱，但也导致了当地街道和高速公路上出现了许多坑洞和裂缝。道路维修部门难以跟上道路修复的需求，市长上周宣布了一个应对计划，称自从去年12月30日以来，洛杉矶收到了19692个维修请求，截至4月6日，工作人员已经填补了至少17549个坑洞。

Schwarzenegger的15000平方英尺豪宅位于富人区贝莱尔（Bel Air），那里的情况显然也不例外。

网民夸赞：真正的“终结者”

在日前发布的1分钟视频中，可以看到Schwarzenegger将一袋速凝水泥倒到坑洞中，并用铲子把它铺平。一名开着白色汽车的女士过来感谢“修路工人”，然后发现是Schwarzenegger在干活。她惊讶地说：“哦，Arnold！”Schwarzenegger回答说：“不客气。你必须自己做。这太疯狂了。我等了三周，这个坑洞还没修好。”

Schwarzenegger给视频加了这样的文字说明：“整个社区都对这个巨大的坑洞感到不满，今天，它已经损坏了好几辆汽车和脚踏车，我带着我的团队出去把它修好了。我总是说，不要抱怨，要做点什么。就是这样。”

Schwarzenegger的发言人说，自从冬季暴风雨给当地道路带来许多坑洼和裂缝之后，当地居民一直在要求维修，但始终未得到满足。

Schwarzenegger本人曾在2003年至2011年间担任他现在居住地所在州加利福尼亚州的州长。在他的小视频中，这位大明星穿着棕色夹克、黑色运动裤，脚蹬棕色工装鞋，他的白眉毛在黑色太阳镜后时隐时现，网民纷纷夸赞他是真正的“终结者”。

专家：初衷虽好填错沟了

不过，据美国电视报道，洛杉矶公共工程部一名官员却指出，Schwarzenegger所填的大坑并不是真正的风暴造成的坑洞，那是一条服务用沟，需要由南加州天然气公司来做专业处理。

公用事业公司的代表说，由于这条道路需混凝土而不是沥青灌注，所以Schwarzenegger这场热火朝天的工作只是提供了一个临时解决方案。推特上的一些网民也同意这一观点。

一名网民自称专业就是跟沥青打交道。他指出Schwarzenegger的错误：“为了让预先包装好的沥青正常工作，必须先在区域上涂上粘合剂，然后把沥青加热，以激活油和乳化剂，使得补丁能够粘附在区域上，也能粘在一起。”

电视媒体引述洛杉矶市一个官员说，施瓦辛格填补的是一个服务用沟槽，“它与南加州天然气公司在该地点进行的正常工作有关，该公司本预计工作于5月底完成。”换句话说，Schwarzenegger填错沟了。