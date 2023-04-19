杜德伟4月29日狮城开唱 门票买一送一

（本地讯）杜德伟新加坡演唱会主办单位推出限时促销活动，即日起至4月25日购买任何票价的门票，买一送一！

杜德伟将于4月29日（星期六）首度踏上新加坡圣淘沙名胜世界舞台，在“Get Up起来”演唱会为歌迷带来一场华丽极致的视听盛宴。除了歌迷耳熟能详的“杜氏金曲”，他也将演绎专辑《起来》中备受欢迎的曲目。

杜德伟将人生阅历放进歌里，传达“走出舒适圈，Get Up起来” 的生活态度。早前接受本地媒体访问时，他幽默地说，结婚是他跳脱舒适圈的方法之一。“以前不知道结婚有什么意义，婚后才发现意义重大，自己的人生才开始。没结婚前，不知道能不能接受当丈夫与父亲，婚后才知道。”

杜德伟的演唱会，少不了招牌歌曲《脱掉》，到时候会脱掉让歌迷大饱眼福吗？杜德伟卖关子说：“先保留，说了就不会有惊喜。”

他也强调经典歌曲都将原汁原味呈现，因为歌迷不爱重新编曲的，并承诺演唱会势必掀起“回忆杀”。

读者上网购票时，必须购买两张门票，然后选择“买一送一”促销配套，就只须付一张门票的价钱。《联合早报》、《优1周》和电台UFM100.3是这场演唱会的指定宣传媒体。

“杜德伟Get Up起来”世界巡回演唱会新加坡站