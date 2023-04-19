《边缘儿童》获纽约电视电影节金奖

2023年纽约电视电影节（New York Festivals TV & Film Awards）在美国时间4月18日晚上揭晓得奖名单。三角六零度制作公司制作的《边缘儿童》（第7集）获得最佳时事节目金奖，是唯一获颁金奖的本地华语节目。此外，本地还有六个金奖入袋，包括Peddling Pictures制作的两部英语纪录片“Click To Ransom”和《安乐岛事件》（Riot Island），分别摘下纪实性电视节目金奖和历史与社会节目金奖。

本地节目或短片获得10个银奖，包括《安乐岛事件》摘下最佳节目执导奖银奖，堂堂映画制作的《狮城奇案之罪案现场》得串流媒体纪录片银奖，新传媒制作的“Bali Bombing: The Untold Story”得历史与社会节目银奖。

新传媒制作的《星期二特写》系列之《七件事：柴》获得人物类纪录片铜奖；哇哇映画的《古早味侦探3》获历史与社会节目铜奖，堂堂映画的《镇乡之宝》之《雷杜书镇》得旅游与观光纪录片铜奖，沃土影视制作的英语剧“Third Rail”得犯罪题材剧铜奖。

个人奖项方面，本地演员没能摘下金银铜奖，但林慧玲凭英语剧《我的国土》和“Third Rail”两部剧杀入最佳女演员奖的决赛圈；“Third Rail”的王智国进入最佳男演员奖决赛圈。《古早味侦探3》钟琴和《权听你说2》权怡凤也打进最佳主持人奖决赛圈。

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