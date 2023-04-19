何超莲结婚姐妹嫂子皆中箭 “谁坏心塑造何家不和舆论？”

已故澳门赌王何鸿燊三房千金何超莲，应该想不到一场婚礼，竟接连害四房的弟媳奚梦瑶、么女何超欣要发文澄清。19日，“何超欣不知道何超莲窦骁结婚”成热搜，指何超欣回答媒体说没时间看新闻，所以不知道同父异母的姐姐何超莲结婚，引起网民哗然。毕竟何超莲婚礼这几天疯狂洗版娱乐新闻，何超欣此言似乎等于让家族不和传闻浮上台面。

何超莲的婚纱请来名家Vera Wangl设计。（互联网）

何超欣忍无可忍，稍早前在微博发文澄清：“看到这个报道，真的好气。这是我3月21日在香港接受一个工作采访时，意外被媒体问到的问题，那时候就是还不知道婚讯。一个完全没有关联性的报道，被很坏心的人在昨天重新挖出来，还隐掉时间和前情，就是想移花接木造一个‘何家人不和’的舆论。”

何超欣奚梦瑶都辟谣

言辞愤怒的她说，不理解在何家姐妹之间制造这种“姐妹不和”内容的媒体是什么样的用心，连声斥责：“真的很坏……我们中国人在送祝福的时候，最愿意讲的就是‘祝家庭和美’，我很不懂这些造谣的朋友，为什么只希望别人家庭战乱？”

比她早一天“中箭”的是她的嫂嫂奚梦瑶。后者18日被迫发文，回应网民翻炒她曾和窦骁交往的旧闻，嘲讽窦骁和何超莲结婚，这下大家又变成一家人。奚梦瑶发文否认曾与窦骁交往，而且4年前已澄清过谣言，希望大家真心祝福何超莲及窦骁。

何鸿燊家族是豪门巨富，何超莲的婚礼难免成为焦点。被拖下水的也不止何超欣和奚梦瑶，其他已婚姐妹的婚礼都被拿来比较一番。

何超莲婚礼奢华度输这三姐妹？

何超莲的婚礼被爆料花费超过850万新元。不过媒体指出，这场婚礼谈不上最奢华，身为赌王钦定的接班人，二房女儿何超琼在1991年和许晋亨（现为李嘉欣丈夫）的婚礼才是家族之最。当年婚宴连摆3天，预估花费至少1700万新元。这还不包括她的1亿7000万新元嫁妆。如果按照通货膨胀计算，数目还要更高。

除了何超琼，二房其他子女的婚礼同样风光。例如何超仪嫁给男艺人陈子聪，婚纱花2个月量身订制，一件要价16万新元，还带着340万新元嫁妆出嫁。

何超盈结婚时的过大礼仪式，场面豪奢。（微博）

四房长女何超盈3年前的婚礼前办过令人印象深刻的“过大礼”仪式，照片中充斥金器珠宝、昂贵食材。四太梁安琪穿着龙凤褂，戴着翡翠项链，送出价值1亿新元的嫁妆，里面少不了豪宅珠宝，成为热门话题。