港星方力申女友叶萱是韩国邪教领袖性侵案其中一名受害者,她近日于Netflix上架的纪录片《以神之名:信仰的背叛》(In The Name of God: A Holy Betrayal)中声泪俱下讲述被性侵的过程,引起网民热议。

韩国MBC节目《PD手册》4月18日播出特辑,由导演曹圣铉执导,揭露四个韩国邪教领袖不为人知的阴暗面,并访问叶萱和其他多名受害人。叶萱受访时指纪录片的内容只有十分之一,但母亲已哭着说无法看下去,而父亲则向她说对不起:“他不知道原来我是这么辛苦。”

叶萱坦言纪录片播出后,香港有不少相关报道,虽然收到不少鼓励,但也令她经历不少难处,“现在好难找工作,本来说会聘请我的公司,看了新闻或节目之后都说很难聘用我。”她也解释决定在节目中公开自己样貌的原因,“如果我不公开自己的样子,他们又会质疑我说谎,会说是用钱来请人拍摄,就会继续有受害人出现。我希望亲自将真相告诉大家,在我死之前一定要做的事就是控告那个人,还有将真相公诸于世。”