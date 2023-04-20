鬼玩人：复活

Evil Dead Rise（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：聚少离多的姐妹艾丽（Alyssa Sutherland，阿丽莎萨瑟兰饰）和贝斯（Lily Sullivan，莉莉沙利文饰）团聚，但随着艾丽的儿子不慎释放恶灵，温馨的氛围急速变调，她们被迫与附身肉体的恶灵展开残酷生死斗。

短评：先温馨提醒，这部片不适合胆小或怕血的观众。

经典恐怖系列电影《鬼玩人》的第五部作品，由《诡洞》（The Hole In The Ground）爱尔兰导演Lee Cronin（李柯罗宁）自编自导。电影开头就有人惨死，之后的恐怖效果和血腥氛围拉满，血肉横飞，血浆用得不手软；导演曾在访问中公开，全片共用了6500公升的血浆。相信电影能满足《鬼》系列的粉丝。我不是粉丝，但它让一早出远门看片，原本睡眼惺忪的我，顿时醒过来了。（英语对白，附中文字幕）

《唯一真爱》刘思慕（右）与菲莉帕苏重逢并订婚。（邵氏机构提供）

《唯一真爱》卢克布雷西（左）深爱妻子。（邵氏机构提供）

唯一真爱

One True Loves（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：艾玛（Phillipa Soo，菲莉帕苏饰）因丈夫杰西（Luke Bracey，卢克布雷西饰）意外丧命，人生无了色彩，但与学生时代的亚裔老同学萨姆（刘思慕饰）重逢后，人生又回到正轨。就在艾玛与未婚夫萨姆订婚后，杰西突然回来了，三人展开揪心的三角习题。

短评：影片改编自美国畅销小说家Taylor Jenkins Reid（泰勒·詹金斯·里德）撰写的同名著作，它是一个动人的爱情故事，一个女人意外地被迫在她一直认为已经死亡的丈夫和最终让她重获新生的未婚夫之间做出选择，故事很揪心，因为两个男子都很爱她。但爱情世界里有三人，太拥挤了，不仅让须做出选择的女主角感到痛苦，两名男生也受苦。《唯》题材凄美，不过影片处理带喜感，所以有些时候，观众被酝酿起来的情绪，一下子又被喜感的氛围破坏掉。不演超级英雄，《尚气》的刘思慕谈情说爱也不失味道，他在片中教音乐，性格阳光，角色讨喜。（英语对白，附中文字幕）

《飞人类之吻2》的皮木颂克朗（左）爱上查恩雅。（嘉华提供）

飞人类之吻2

Inhuman Kiss 2（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：身体具有治愈能力的白化男孩Cloud（Kritsanapoom Pibulsonggram，可林桑拉铺·皮木颂克朗饰 ）和晚上会变成凶猛鬼怪的女孩Sao（Chanya McClory，查恩雅·麦克洛里饰 ）坠入爱河。Sao的父亲找了天主教神父治愈Sao，但Sao的情况越来越不受控。

短评：导演与两名主角都与2019年首集的不同。皮木颂克朗虽然不是俊秀型的男星，但外形符合片中外冷内热，有自愈能力的少年。查恩雅则长得非常甜美，所以晚间变成凶猛怪物时，反差大到让人惊悚。《飞》视觉特效出色，尤其是女主角的头与身躯脱离的过程，让人看得瞠目结舌。《飞2》走凄美虐恋路线，节奏不够一气呵成，影片其实可以剪辑得精简一些。（泰语对白，附中文字幕）