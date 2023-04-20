ASTRO文彬疑轻生 母生日处理儿丧事

（首尔讯）韩国媒体报道，韩国男团ASTRO的成员文彬（Moon Bin）在住家身亡，得年25岁。经纪公司Fantagio在凌晨发出正式声明证实死讯。

声明中写道：“很抱歉要向大家传达悲痛、心痛的消息，ASTRO成员文彬于4月19日突然离开了我们身边，成了天上的星星。”

粉丝们涌入文彬社媒留言。（取自艺人社媒）

母亲生日却需要处理儿子丧事

文彬的母亲星期四（20日）迎来生日，没想到在生日前夕却需要面对丧子之痛。文彬向来孝顺，之前受访时曾透露，以往工作忙会打电话给母亲庆生，无奈今年母亲将等不到这通电话。

除此之外，文彬生前在演艺圈是出了名的“宠妹妹狂魔”，兄妹俩的好感情也常常让人羡慕。同在演艺圈的妹妹文秀雅（Moon Sua）是女团Billlie成员，哥哥的突然离世让不少歌迷都十分担心文秀雅的情况，纷纷涌入IG留言关心。

文彬和文秀雅曾在综艺节目中一起玩高空跳伞，当时文彬曾许愿希望妹妹在2023年“任何时刻都很幸福”，还约好之后要再一起挑战一次高空跳伞。如今这个约定将永远无法实现。

与文彬感情甚笃的妹妹连续发文悼念哥哥。（取自艺人社媒）

灵堂地点公布 死因还在调查中

文彬的灵堂将设置于首尔峨山医院殡仪馆，他的父母、妹妹在医院强忍悲痛处理后事。

文彬从小在爸爸妈妈推荐下当起童装模特儿和童星，并在2009年演出韩剧《花样男子》，扮演金汎幼年时期的角色。他2016年以男团ASTRO一员出道，拥有不少粉丝。

根据韩国媒体报道，首尔江南警察局透露文彬的经纪人星期三（19日）晚上8时10分左右前往他的家中时，发现倒地的文彬。警方相关人员向媒体表示：“推测文彬是选择自我了结，死亡原因还要调查”。

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