ASTRO文彬逝世震撼韩娱乐圈 影响甚远多节目或取消

（综合讯）早前报道，韩国男团ASTRO的成员文彬（Moon Bin）在住家身亡，得年25岁。经纪公司Fantagio在凌晨发出正式声明证实死讯。

消息一出震撼娱乐圈，除了粉丝纷纷悼念，艺人朋友也在社媒抒发悲痛之情。

根据报道，原本在今、明两天预计要播放的音乐节目也或被喊停，各电视台的节目正在开会商讨应对事宜。受影响的节目包括每个星期四播出的音乐节目“M COUNTDOWN”、“music bank”、“艺人上班路”，“Boys Planet”等。

此外，艺人如IU和LE SSERAFIM等的节目宣传和录影行程据了解也被延后，有海外行程的艺人和所属经济公司也希望媒体和粉丝勿发“机场时尚照”，希望能让艺人低调进行海外工作。

近日来韩国频传艺人死讯，ASTRO文彬的辞世再次敲响警钟，对整个韩国娱乐圈估计会有新一波影响。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

- 新加坡援人协会：1800-221-4444

- 关怀辅导中心：1800-353-5800

- 心理卫生学院：6389-2222

- 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

- 圆缘助线（华语）：67410078

- 妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）