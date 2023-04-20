娱乐吃瓜：何家千金喜爱的驸马们 窦骁从洗头仔做到一线男星

已故赌王何鸿燊三房千金何超莲与男友窦骁于2019年公开认爱，两人拍拖近4年终于修成正果，18日于印度尼西亚峇里岛举行豪华婚礼。何家千金一举一动都备受瞩目，与何超莲拍拖后，窦骁也逐渐引人关注，他与何超莲经常公开晒恩爱，两人的甜蜜互动上热搜的几率似乎远大于窦骁的个人影剧作品。

外界常戏称娶豪门千金的女婿为“驸马”。何鸿燊有17个子女，其中11个是女儿。千金们交到什么样的男友，恋爱或分手，吵架或结婚，任何风吹草动都吸引着媒体和网民的留意。外界对男人们的背景、家底都高度好奇，很想了解跟千金们“配不配”。

除了窦骁，外界比较熟悉的何家女婿还有另外两位，而窦骁之后，还有一位准女婿大有可能“继承”外界的焦点。zaobao.sg带大家去认识他们。

窦骁：洗头仔变“谋男郎”

34岁的窦骁外型俊朗阳光，配上1米82的身高，很适合当艺人。他2008年毕业自北京电影学院，2010年被著名导演张艺谋相中，第一次跃上大银幕就当男主角，在电影《山渣树之恋》搭配同样初出道的周冬雨。他接下来演过《破风》《大追捕》《金陵十三钗》等片，以及《楚乔传》《燕云台》《欢乐颂3》等剧，站稳男主角地位。月初启播的《欢乐颂4》是他的最新作品。

窦骁在小学时期随家人从西安移居温哥华，并入籍加拿大。可惜厄运很快到来，他的父母投资股票失利，家里又遭小偷光顾，全家积蓄一扫而空，从此陷入贫困生活。窦骁16岁就得分担家中经济压力，到发廊当学徒，先是扫头发，跟着接电话，再升上为顾客洗头吹头赚小费。窦骁曾在节目中透露，他脾气好人缘佳，婆婆妈妈们都喜欢点名要他洗头，他那时也想过朝发型师领域发展。

窦骁与何超莲的婚礼被广泛报道。（Instagram / 微博）

2007年，加拿大中文电台举办的“阳光男孩”选秀比赛，19岁的窦骁因兴趣报名参加，获得冠军。翌年，他带着对表演的热爱和一身空手道技艺，回到中国，考入北京电影学院表演系。大二时参加《山楂树之恋》公开选角活动，中选后便开启演艺生涯。

据说，在《山》挑大梁之前，窦骁经济拮据，曾一天打三份工，为了省钱早晚餐不吃，中午只吃1新元的粉丝汤。但他凭借先天条件和后天努力，终于做到一线男星。娶了何家千金为妻，有人以“苦尽甘来”形容窦骁接下来命运好转了。

二房何超仪丈夫陈子聪：暴胖暴瘦与妻共度患难

何超仪是何家唯一踏入演艺圈的千金，她嫁给圈内人也顺理成章。她和大2岁的陈子聪玩滑水时认识，两年后开始交往，可说是日久生情。陈子聪的父亲是香港有名的会计师，外公马保是饼乾品牌创办人。50岁的陈子聪在7个月大时移民澳大利亚，在墨尔本的中产家庭长大。

于澳大利亚大学念完机电工程系毕业后，20岁的陈子聪回港发展。他身形壮硕，先当模特儿，再跟吴彦祖、尹子维及连凯组成“Alive”组合，演戏唱歌，被称“香港F4”。

陈子聪与何超仪一起经营电影公司。（互联网 / Instagram）

2003年11月，何超仪与陈子聪在澳大利亚注册结婚，据说何鸿燊当着所有宾客面前告诫陈子聪要遵守“三从四德”，做好何家的女婿。陈子聪曾透露首次见准岳父时，让对方误会自己是同性恋，后来才消除误会。

这对夫妻没有生育，何超仪为了出镜，身形始终保持得宜，不料陈子聪却身形暴涨，后来又因肝病暴瘦，一度传出有生命危险。何超仪对他不离不弃，陪他走过人生低潮，近年两人一起开设电影公司，一起赚钱恩爱得很。

四房何超盈丈夫辛奇隆：学历无敌家世强大

来自中国黑龙江省哈尔滨的辛奇隆，学历在何家女婿之中认第二，大概没人敢认第一。他2015年在美国考试SAT获得2260分佳绩（满分为2400分），同年更于另一项美国考试TOEFL取得114分（满分为120分），以接近满分的成绩被哈佛大学录取。有人因此称他为“哈尔滨之光”。

“虎子无犬父”——辛奇隆父母都是名牌大学出身，并且是成功的企业家，其祖母则是全国人大代表。这样官商一体的背景，对上何家，可说是门当户对。

辛奇隆与何超盈婚后已添女儿。（Instagram / 微博）

据说何超盈对辛奇隆一见钟情，完全无视对方比自己小7岁。两人交往没多久，何超盈便宣布怀孕。据报道，两人在2018年9月订婚，翌年生下女儿“荷包蛋”辛阡觅后结婚，一家三口生活幸福。

外界记忆最深的是辛奇隆带着丰厚的礼金去何家下聘，过大礼当天聘礼及嫁妆堆积如山，何超盈满身金器出现，让人见识到何家的富可敌国。

三房何超云未婚夫Douglas：高级消防队长身材标准

自从与33岁三房千金何超云交往之后，29岁的“Douglas”已经成为全港最有名的消防员。他曾担任过香港元朗牛潭尾豪宅区会所的救生员，担任消防员已5年，一直驻守新界北区的消防局。身为高级消防队长的他，据说月薪至少1万4000新元。有传闻指他的身份曝光后，被调到尖东消防处总部，职位一样，只是总部文书工作较多，进火场的机会就少了，且上班时间朝九晚五，似乎工作性质更安全。难怪外界形容他的职位是“笋位”（粤语指好职位）。

何超云未婚夫Douglas应是下一任“何家驸马”。（互联网/ 脸书）

媒体曾报道Douglas曾远赴英国念中学，2013年读完中学后即飞到澳大利亚升读大学。毕业后，他曾当过健身教练，身材非常标准。他与何超云已经订婚，如无意外，两人将在不久后结婚，到时外界的焦点就会转移到这位驸马身上了。