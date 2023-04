(综合讯)电影《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)不仅称霸2022年全球票房,净利也是年度之冠。

外媒“Deadline”最新揭晓2022年净利最多的电影,《阿凡达:水之道》以5.317亿美元(约7.09亿新元)的净利,成为2022年好莱坞最赚钱的电影,执导该片的导演James Cameron(詹姆斯卡梅伦)、制片Jon Landou(乔恩兰道)等人应可获得约3亿美元(逾4亿多元)分红。

《阿凡达:水之道》和2009年首集《阿凡达》相距13年,并和定于2024年推出的《阿凡达3》背靠背拍摄,最终在全球卖破超过23.15亿美元(约30.85亿新元),登上影史全球票房第三名。

虽然关于该片成本有许多说法,但“Deadline”报道的金额为4亿美元(约5.33亿元),也让该片成为影史最“贵”的电影。据称续集成本也很高,但预计不会像《阿凡达:水之道》一样夸张。

报道中超过5亿美元(约6.67亿新元)的净利只是针对出品公司(迪士尼、二十世纪影业、光影风暴娱乐等),知情者透露,该片票房分红高达3亿美元,其中大部分流进了卡梅伦与制片乔恩兰道的口袋。