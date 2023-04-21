窦骁敷面膜求婚获网民一致好评 受邀宾客祝福惹争议

赌王千金何超莲与中国男星窦骁星期二（18日）在印度尼西亚的峇厘岛举行婚礼，婚礼上播放的求婚视频近日在互联网上流传，引起网民热议。

视频中，窦骁和何超莲两人都敷着面膜，窦骁趁何超莲没注意，悄悄拿出戒指，边哼歌边缓缓靠近她。当看到他手上拿着戒指时，何超莲震惊说道：“Oh my god！你在干嘛啊！怎么会突然这样”，还大笑“哪有人求婚是这样的”，“好傻眼哦，你干嘛选这种时间！”

窦骁说戒指是自己设计的，两人聊着戒指模样，何超莲说：“求婚不是这样的，不是要跪下来讲一堆然后我会哭吗，你怎么这么好笑，我还敷着面膜，这是什么鬼啦！”何超莲要求男方要认真一点，窦骁准备感性告白，不过开口说没几句又破功，两人互相向对方撒娇，她更笑到躺在床上踢腿抗议“求婚不是应该要很浪漫的吗”，气氛搞笑又甜蜜。

这段求婚视频在互联网上曝光，引来网民围观吃瓜，大赞两人“好真诚好可爱”，“这种自然的方式真的真的太好了，很自然但是很甜蜜”，“看得出两人是真爱了”等。

台湾艺人“丫头”受邀出席海岛婚礼 发言却惹争议

丫头（左2）出席好友何超莲的婚礼。（取自艺人脸书）

台湾艺人丫头（詹子晴）星期四（20日）在脸书贴出与新人的合照，分享参与闺蜜婚礼的感想。整场婚礼的细节全部由新郎一手策划，“什么是婚礼天花板？真的就是这场”，“真的太用心、太感动，这样的老公嫁得太好了。”

丫头也回忆，和何超莲已经认识很长一段时间，每次何超莲去台湾，都不忘找她一起聚会。她还说有年何超莲生日，她祝福何超莲可以找到一个又高又帅又疼她“又大”的男人，如今窦骁符合全部的条件，她替闺蜜感到开心。

此番言论一出又引起网民讨论。一些网民认为，尽管丫头与新娘的关系再好，但这样公开的谈及的做法，实在稍显低俗、有伤大雅。