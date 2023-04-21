SHINee Key悼念ASTRO文彬 “对不起我没发现”

韩国男团ASTRO的25岁成员文彬（Moon Bin），星期三（19日）被发现在住家身亡，得年25岁。消息震惊韩国演艺圈，艺人们以各自的方式哀悼文彬。

男团SHINee过去经历过失去成员钟铉的痛，KEY前往文彬的灵堂悼念后，在文彬最后的Instagram发文下留言：“抱着希望你可以去到好的地方的心，去打了最后的招呼，但回来后更睡不着了。真的希望你能幸福。文彬过去的岁月留下了非常多的纪录，真的很感谢。留下来的人会因为这些回忆又哭又笑，期待着你在转角处用灿烂的微笑，欢迎我的那一天，会这样生活下去的，真的辛苦了。还有，对不起，没有发现（你很痛苦）。 ”一则留言感动了9万多位网民按赞。

Key在文彬IG的最后一篇贴文下留言。（互联网）

近期刚退伍的泰民（Taemin），星期四（20日）在IG限时动态以黑底白字发文写道：“我会记住你在舞台上发光的模样，继续维持闪闪发光的样子，希望你在那里幸福。”

泰民在IG发限时动态悼念文彬。（互联网）

与文彬交情甚笃的艺人们尽管没有发文，却以不同的方式悼念好友。男团SEVENTEEN的夫胜宽（Seungkwan）及女团VIVIZ（前GFRIEND）成员信飞（SinB），两人原先的IG账号仅追踪团员，如今都追踪了文彬的账号。

夫胜宽（左图右）及信飞（右图左）是文彬的好友，其中信飞和文彬更是自小就认识，友情长达17年。（互联网）

私下感情要好的ASTRO，在文彬离世后，成员们第一时间赶往灵堂陪伴家属。大哥MJ虽在服役中，也马上向军队告假。人在美国的车银优则是取消所有行程，星期四（20日）晚间回到韩国，直接前往医院奔丧。2月底刚离开团体的Rocky同样现身灵堂，令不少粉丝感慨没想到6人齐聚竟是因为文彬的骤逝。

ASTRO原先由6名成员组成。（取自艺人推特）

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新加坡援人协会：1800-221-4444

关怀辅导中心：1800-353-5800

心理卫生学院：6389-2222

新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

圆缘助线（华语）：67410078

妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）