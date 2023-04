林慧玲2022年11月与圈外男友Matthew Webster(韦伯斯特)甜蜜完婚,婚后小两口偶尔会在各自的IG分享合照放闪。

向来热爱音乐的韦伯斯特不时会在IG分享弹电子吉、打鼓等玩乐器的视频,星期五(4月21日)中午他再次于IG分享弹电子吉他的视频,只见他十分投入地弹奏已解散的苏格兰乐队The Promise的金曲“Let The Night Go On Forever”,在他身后见穿着T恤短裤居家服的林慧玲坐在床上,低着头专注地刷手机,时而随着音乐的旋律点点头。

这除了是林慧玲婚后首次以居家服出现在老公的视频,从视频也难得可一窥夫妻俩的卧房。卧房设计现代简约,床边摆放着梳妆台,窗口的帘子则是拉下的。

这段短视频获林慧玲点赞,有网民留言乐见阿姐惊喜客串,也有网民说,漂亮的林慧玲video bomb(拍摄时意外入镜),提议她与老公交换位置呢。