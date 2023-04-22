刘德华姜涛合照引网民戏称“香港顶流堕落史” ：身体语言骗不了人

（香港讯）第41届香港金像奖圆满落幕，红地毯上星光云集也是焦点之一。其中身为香港当代顶流男星之一的“MIRROR”组合成员姜涛，与刘德华合影，两人的合照举动，引发了网民热议，让网民直呼：“越来越搞不懂现在的审美”。

23岁的姜涛在2018年时参加选秀节目出道，与其他11名队友组成男团“MIRROR”，拥有极高人气，不只是各大品牌的宠儿，更在各大音乐颁奖典礼上横扫多个奖项。

他近年除了歌手身份之外，也开始当演员，拍摄电影、电视剧，被不少人视为香港新一代顶流男星。据报道，在他生日时，粉丝甚至包下巴士请大家乘搭，就连电子广告看板上也都是他。

姜涛和刘德华合完照后的反应也引起网民热议。刘德华在拍完照后，连忙对着镜头鞠躬，感谢传媒拍摄。反观姜涛却仅看着镜头摆造型，让网民纷纷称赞刘德华 : “不愧是永远的王者，太谦逊”“下意识的动作是骗不了人的，不是人人都能成为刘德华”“两代的差异又出来了”“天王之所以能当那么久的天王，都是有原因的”。

有网民写出“香港顶流演变史”，从“四大天王”刘德华、张学友、郭富城及黎明，到古天乐、吴彦祖、陈冠希、谢霆锋等，不只长相帅气，演技也相当好，对比现今香港最当红的顶流姜涛，笑称根本是“香港顶流堕落史”，感叹“高下立见，一代不如一代”。

话说回来，刘德华比姜涛年纪大了将近40岁，双方的资历、经验、视野都无法相提并论。或许这次和刘德华同框后，读到相关报道，姜涛对于前辈艺人的专业修养有所领悟也说不定，一切可交时间说明。