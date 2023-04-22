因外遇家暴受封“世纪渣男” 疑遭老婆打爆头网喊“报应来了”

（香港讯）香港歌手周永恒2014年对结婚4年的老婆赵颂茹家暴又外遇，还因情绪失控到女方娘家大吵大闹，并传送恐吓短信，遭到警方逮捕。他2017年离婚，遭港媒封“世纪贱男”。他2018年和来自中国大陆的陈薇结婚，育有一子，如今却传出曾对另一半动手的他反遭老婆施暴，才刚动完脑部手术又被女方攻击，好友忍无可忍出面怒斥：“有暴力倾向的是这个女人！”

婚后的周永恒在2019年12月，被拍到与一名男子在香港尖沙咀打架，被捕时双手合十下跪向警察求情，自此生活变得低调，但老婆仍活跃于社交媒体。今年2月，女方被爆删除与周永恒的婚纱照和多张合照，传出两人已离婚的消息。

香港音乐人因葵近日在脸书公开好友周永恒遭到妻子家暴的照片，只见周永恒疑似遭粘毛滚轮攻击头部爆血，脸上和耳后、胸口全都有抓痕，头皮上还有一条巨大裂痕，必须用5个钉针才能缝补，画面相当骇人。因葵怒轰陈薇：“一个女人可以不停讲大（骗）话、诬捏（诬蔑）她的老公，还要四处宣扬，说她的老公打老婆。”并指说照片是周永恒早前入院的证据。

不只如此，因葵还透露周永恒先前动完脑部手术，陈薇却还是出手施暴，“他精神病逐渐好转的时候，她的老婆却发神经了。其实有暴力倾向的是这个女人，他确实曾经有过情绪病，但在做完脑科手术之后，他越来越进步了。以前他会在我面前发泄情绪，现在和我谈的是佛经。”

周永恒2014年爆出对结婚4年的艺人老婆赵颂茹家暴，之后和合伙开公司的嫩模刘依静搞婚外情，两人常玩角色扮演、性虐待、打野战来寻求刺激。2016年他又与小9岁的女歌手黄芊咏交往，恋情仅维持8个月便分手，女方爆料交往期间曾被殴打，但他否认动手，直到2018年才又和陈薇再婚。

陈薇在报道出街后于社媒多次更新：“严正声明！不是事实的报道一律不回复，如有必要我会起诉相关未经我本人证实的一切新闻来源！多谢关心。”又指：“现在这个网络世界有逻辑的人真不是很多………”更意有所指地说：“这个荒谬的世界想红想出位的人就可以出卖灵魂，完全没良知可言？心情没办法平复，对我打击太大………收到好多熟人、认识或完全不认识的朋友网民私底下关心和支持，力撑我人品为人……我己经足够安慰。接下来我会勇敢地面对以后的舆论跟挑战！多谢大家关心。”又透露事件已进入司法程序，不方便多讲。

另据港媒报道，事件似乎另有隐情，因为周永恒16日在元朗被捕，并获其妻证实。陈薇透露是由她报警，周永恒则仍被警方拘留中。她也未谈自己有否受伤，称有关证据在警方手上，至于会否离婚及儿子是否安好等问题，她以案件已进入司法程序为由，不便多谈。