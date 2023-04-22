窦骁何超莲1亿婚房疑似曝光 豪华如欧式宫廷

（综合讯）近日窦骁和何超莲的喜事连刷版面。从两人的衣着打扮，到何超莲妈妈价值过千万新元的首饰、精致的伴手礼、结婚现场的热闹场景，甚至家族间的关系等，接连登上热搜，可以说是霸屏热搜。

在热议声中，窦骁和何超莲价值1亿4000万新元的婚房近日疑似曝光了。原来，北京一所中介公司以“窦骁和何超莲婚房”为名，曝光位于北京中心的一套高档庄园，并晒出豪宅内景画面，引来网民围观热议。

庄园外观。（取自微博）

这套庄园城堡式的婚房，据知占地27万7500平方英尺，简直大如皇宫，疑是何家三太给女儿陪嫁的嫁妆。窦骁与何超莲未必长居北京，网民说两人的婚房可能不止这栋。

从外观看，独栋别墅采欧式宫廷风，设计别具一格。

客厅一景。（取自微博）

走入屋里，客厅的挑高足足有三四层楼高，窗户整面都是落地窗，采光极好，连角落里的绿植都有约2米高。客厅中可见一整面墙的玻璃，显得空间广阔。四周墙壁上有细腻的纹理线条，以及造型装饰，细节满满，更显奢华大气。客厅中心挂着一顶非常华丽的水晶灯，沙发和家具也是欧式风格，整个客厅只能用金碧辉煌来形容。

整个客厅铺满了地毯，一直连上楼梯，墙壁上则挂着精致的金色壁灯。楼梯的栏杆则是雕花工艺，墙上挂着氛围灯。

楼梯和浴室一景。（取自微博）

过道也很宽敞，客厅边还有一个小型会客厅，墙上挂着看似价值不菲的画作。

右侧的休闲区内有一座超大的游泳池，健身房也一应俱全，它们的面积加总大概有普通人家好几个卧室那么大了。