林益民将与长女团聚 准备当五周“日本人”

下个星期天（4月30日）飞日本与女儿一家人见面，林益民将深入日本人的生活。

因为疫情，本地知名喜剧演员林益民已经三年多没与移居日本的大女儿一家人见面，他30日将和太太飞日本，与大女儿一家团聚。林益民接受《联合早报》电访时说：“女儿新盖的房子，我和太太都还没去过。”林益民有两个女儿，夫妻俩与二女儿一家同住，长女林爱心早年毕业于新加坡国立大学，过后到日本早稻田大学念日本文化。林爱心曾在《朝日新闻》市场部工作，疫情前就与丈夫及两个女儿移居日本，住在千叶县自己买地所盖的房子。

林益民说：“大女儿移居日本后，我们原本计划分批过去找她，二女儿先过去，怎知轮到我们两老时，就遇到冠病疫情。”

他说大女儿会到机场接他和太太，两老将在长女家住五个星期。他说：“去过日本很多次，不过以前带团都是去旅游景点，这次探亲之旅不会去景点，而是深入了解当地人的生活，现在也不是当地学校假期，所以我也可以了解外孙女的上课情况。”林益民的两个外孙女分别念中学与高中。

林益民的长女林爱心（右一）疫情前与丈夫及两个女儿移居日本。（受访者提供）

不会只是走马看花

林益民说这次到日本的心态，与他过去到日本出游时不同，也不会只是走马看花，“女儿有车，也对当地熟悉，我们会去当地人常去的地方比如菜市场，也会去吃当地人吃的美食。”林益民喜欢日本料理，因为清淡，即便是煎炸食物，也不会油腻。

他补充说：“其实很巧，我听说千叶县也是新加坡政府当成模范居住的地方。由于逗留时间够长，我除了想深入了解当地人的日常生活，还有一些来到新加坡的日本知名品牌，我也要去了解一下它们的原店。”看来这趟日本探亲之旅，势必让林益民有机会当上五个星期的“日本人”！

谈到会否带土产给长女，电话一端的林益民笑笑说：“自从疫情放缓日本开放后，大女儿的很多朋友到日本旅行，都会安排与她聚在一起几天，像蔡礼莲也有去找她。外孙女的同学与家人去日本游玩时，也会去找外孙女，很多人都带土产给他们，所以不用劳驾到我，哈哈哈。”

林益民（右）与太座将一起到日本探望长女，两老平时以下厨为乐。（档案照）

最近因社工找艺人谈一些不让老人颓丧而是要积极生活的话题，林益民的陈年往事又在媒体上被提及。有媒体报道林益民曾被诊断脉搏跳动慢，心脏专科医生建议他植入起搏器，但他当时拒绝做手术，而是靠注意饮食习惯等来改善问题。提起这事，他说：“很多媒体打电话来问我这件事，其实是几年前的事了，我没事。”