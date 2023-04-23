Joy身体不适离席 Red Velvet演唱会后半场5缺1

韩国女团Red Velvet来新开唱，演唱会后半场成员Joy因身体不适而离席，继2018年后，二度无法在狮城完成整场演出。

暌违4年多，Red Velvet星期五（4月21日）在星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行“R to V”世界巡回演唱会新加坡站。此巡演今年4月在首尔展开，新加坡是海外的第一站，吸引了约4千多名粉丝到场支持。

Red Velvet造型多变，俏丽中也呈现出性感一面。（CK Star Entertainment提供）

许久未与狮城粉丝见面的Red Velvet诚意十足，2小时半的演出表演了25首曲目。当她们唱完“In & Out”，回后台换好衣服再登场时，舞台上却只现4名成员的身影，少了Joy。Wendy透露，Joy身体不适，将缺席后半部分的表演。她还安慰粉丝：“别担心，她没事。很遗憾不能一起表演到最后，但我们以后一定会一起再来新加坡带来更棒的演出。”语毕，台下粉丝默契十足喊道：“It’s okay（没关系）”，鼓励偶像。

Red Velvet在台上告诉粉丝，她们在演唱会前一天（20日）抵达，演唱会结束后就会返韩，仅在新加坡待上一天半的时间。因此有不少粉丝猜测，Joy或许是因为行程太赶，导致身体不舒服。Red Velvet及演唱会主办方都没有就此再作出任何回应，而4人与粉丝的大合照也没有被释出。

无独有偶，Red Velvet于2018年来新开唱时，Joy同样无法完成整场演出。当时她在卖力演出的当儿右肩受伤，经诊断必须送院治疗。

粉丝手持应援棒为偶像热情尖叫。（CK Star Entertainment提供）

尽管发生了小插曲，5缺1却浇不熄粉丝们的热情。相反，粉丝们更加用力尖叫呐喊，用他们的方式为偶像应援。成员们在歌曲“Bad Boy”的前奏表演solo舞蹈，粉丝们随着节奏呐喊成员们的名字应援。舞台上的光束打在Joy的空位上，粉丝们默契十足喊出Joy的名字，场面温馨。

美中不足的是，尽管后台有翻译在场，但成员们多以英语串场。尽管偶像贴心的模样非常可爱，但或许终究不是自己熟悉的语言，粉丝们因此看不见成员间自然的互动。另外，串场视频的内容略嫌重复且冗长，让观者有些分心。