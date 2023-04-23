旅居加拿大逾13年 张玉华将回新定居

思念家中长辈，旅居加拿大多伦多逾13年的甜姐儿张玉华预计六七月回新定居！

打从2010年，张玉华（改名斯畾，畾读音：lei）便淡出本地娱乐圈，旅居加拿大，在当地生活拼搏，曾亮相DC超级英雄电视剧《泰坦》（Titans）、Netflix剧集《雨伞学院》（The Umbrella Academy）等作品，后来凭科幻短片“Moore’s Void”荣获加拿大科幻电影节最佳女主角奖。

改名斯畾

她日前受访告诉《新明日报》将回新定居，也特别透露她改名了，今后在演艺圈发展，就叫Celest斯畾，她解释：“一直觉得Celest Chong Zhang Yu Hua张玉华太长也很别扭，每次填表格都超越空格，我爱我的新名字，强烈又顺口。”

问起回新原因，斯畾说：“疫情近四年无法回新，今年过年终于回来了，看到长辈的状况，也考虑自己像亲人的好友、粉丝的呼喊，就决定搬回新加坡了。”太多思念已久的爱，将这倦鸟召回来了。

家里，有逾80岁的母亲。“真的是该回家好好照顾长辈了”她说。

斯畾满意这些年来在异地打拼的成绩吗？

“我对自己所做的一切都感到满足，很充实，没有什么遗憾的。”

回来就不会再走吗？这道题或是帮关心她的粉丝问的。

“新加坡一直，也永远是我的家乡，我的根，回新加坡也可在新加坡工作，跑中国、台湾、香港等，我相信自己的努力与累积的粉丝不会间断。”

继续创作录新歌 愿接拍本地剧

斯畾拍过本地剧《如何对你说》《天伦》《想握你的手》等，也拍过中国剧《小鱼儿与花无缺》，10多年前离开新加坡，只因她惊叹这个世界好大，有一股蛮劲，奇心与创作欲驱使她继续奔跑。

如今决定回新，需要处理与善后的事一堆，回新之前，她忙新专辑、也忙搬家。

斯畾向记者透露：“目前有三首英文歌《Go Slow》《Masterpiece》《 I Got Him》，三首自己写的华语歌《选择》《我妈妈红兰花》和《隐藏》，现在录制多四首华语歌。”

斯畾说，有些歌曲与制作人合写，但大部分的词曲都由她个人包办。

“我要搬那么远程的家，抱两只小狗，加上写歌录音后制，拍MV，这段时间确实比较忙。”

她有感人生就是追求诚实与快乐的路程，她选择感觉良好，会乐观的一步一步走。

回新会否接拍本地剧？音乐会？有什么想对久违了的狮城粉丝说？

“当然会拍本地剧、也会继续唱歌，我想对粉丝说，我爱你们，现在回归了，会以新戏新歌回到你们身边。”语气是兴奋的。

旅居外地多年，斯畾有感自己是个有故事的人，无论她是唱歌或演戏，都在说着不同的故事，她表示，目前已经有演出、舞台与电影的邀请，很开心。