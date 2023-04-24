10楼钢梁上玩命演出 李铭顺脚软

在10层楼高处的钢梁上拍台湾的《做工的人电影版》，本地阿哥李铭顺说：“会脚软！”

李铭顺凭《做工的人》勇夺第56届台湾电视金钟奖“迷你剧集最佳男主角”，《做》也获颁最佳迷你剧集，执导的郑芬芬赢得最佳迷你剧集导演，台湾男星薛仕凌获得最佳男配角。好口碑让电影版顺利摄制，也获选为第11届新加坡华语电影节的闭幕片。男主角李铭顺接受《联合早报》电访时说：“拍摄前上了与高空相关的课程，不过还是会脚软。”

电影版制作规模全面升级，工地规模也玩得更大，并在兴建中的台中国际会展中心取景。李铭顺饰演的电焊工人“阿祈”在高处钢梁上玩命演出，虽可见到他帅气地在高空中工作，但拍摄的前一两次，他其实腿软发抖，吃足苦头。他说：“站的地方大概有10楼高，得在钢梁上走动，虽然有安全措施，我也没有惧高症，但还是会脚软。”

电影版的故事拉回影集版的11年前，阿祈（李铭顺饰）、阿钦（柯叔元饰）铁工兄弟档挥汗上工，与投缘的昌哥（游安顺饰）、阿全（薛仕凌饰）逐渐成为相互关照的好友。爱做梦的阿祈希望上实境节目《幸运到谁家》，除了能圆发财梦，也能帮助财务出现问题的兄弟。片中的李铭顺也号召一群工人好友组成义工团，齐心协力帮助生活困顿的裁缝老妇完成老屋重建，暖举令台湾观众热泪盈眶，也写下好票房。

片中被儿呛，戏外非严父

除了工地兄弟情谊，《做》也是孩子写给父母的一封情书。李铭顺片中与演出儿子的小杰（唐浩哲饰）有不少互动，有温馨，也有喜感，小杰有时还会呛老爸。现实生活中，李铭顺与宝贝儿子Zed的互动又如何？李铭顺说：“我不严肃，会与儿子一起玩一起笑，但儿子不会呛我。”他会注意儿子的学业，但不会给压力，“他不用考100分。”他认为孩子怕威严父亲的时代已经过了，“这样的父亲形象，已落伍了！”

为了与剧集区分，李铭顺在电影版中有一头宛如泡面的鬈发，他说：“真的去烫，角色本来就比较土，鬈发有喜感。”他说拍戏期间也顶着鬈发出门，大家都不会投来异样眼光，“我年轻时也烫过这样的发型，比电影的更卷。这样的发型很容易打理，洗完吹干就可以。”

他片中与其他兄弟老盯着天心的美胸，他说拍摄时有笑场，“情节好笑，我们与天心又熟，拍摄时有些尴尬，但一下子而已。”他说与阿祈性格上相似的是“直爽，容易交朋友，想做什么就做什么。”

拍完电影“铲肉”12公斤

《做》原汁原味放映，有许多闽南语对白，李铭顺说有老师先为他上课，“口音不同，我们讲闽南话时往上提，台湾往下压。导演抓得紧，很具挑战。”

他说拍完《做》剧集后接拍了其他戏剧的中年角色，体重再加3到4公斤，所以在电影版有福相，不过拍完电影已成功铲肉12公斤，他分享说：“中年人不仅要运动，饮食也要改变，营养要均衡。”

《做》电影版有许多直戳人心的金句，包括“当你真心想要实现一个愿望时，全宇宙都会帮助你”“有得选是机会，没得选是命运”“别人觉得爸爸脏没关系，重要的是你不这样觉得就好了”“猫熊才是最衰小的，你知道吗？猫熊一辈子都拍不出彩色相片”等。李铭顺对“有得选是机会，没得选是命运”颇有共鸣，认为人的出生若不好，但努力去拼，就会变好。

以剧集版拿了视帝，对电影版在争取奖项方面是否也有期待？李铭顺说：“随缘。有好消息会开心，但拍戏不是为了奖，重要的是大家的认同。”电影有机会在电影节与大家见面，他感到开心，“尤其是很多人看过剧集，我相信他们也会想看电影版。”

《做工的人电影版》5月7日（星期日）晚上7时在嘉华Bugis+放映，李铭顺将出席映后交流。

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