林俊杰罕见紧张 “追星”全记录记录圆梦之旅

林俊杰日前出席动力火车于台北小巨蛋的《都是因为爱》世界巡回演唱会安可场担任其中一场嘉宾，除了让粉丝们大感惊喜外，也透露原来JJ是个火车迷！

JJ早前在Instagram释出一段演唱会彩排片段，文字上打着“追星成功记”，记录他参与演唱会彩排的片段。JJ过去办过非常多大型演唱会，也出席过许多艺人的演唱会当嘉宾，但影片开始却看得出JJ难得露出“小粉丝”紧张且腼腆的笑容。

JJ难得露出“小粉丝”紧张且腼腆的笑容（取自艺人社媒）

镜外音问到“是不是很紧张？”，JJ回答：“很神奇，第一次跟动力火车同台，感觉很梦幻。因为我都是看他们的演唱会，听他们的专辑，买他们的CD，我的青春哈哈”。日前短暂回到新加坡的林俊杰在彩排现场也带上手信班兰蛋糕送给两位大哥，再次难得展露小粉丝的一面。

JJ从新加坡带了班兰蛋糕作手信送动力火车。（取自艺人社媒）

视频随后看到三人完美的彩排画面，JJ在合唱结束后还按着胸口说“谢谢，偶像”。

JJ与动力火车为演唱会彩排。（取自艺人社媒）

演唱会当晚，JJ除了在休息室狂唱动力火车的歌曲，在后台准备时也对着大屏幕与动力火车“合唱”，镜外音再次说“很开心耶”，再次看出林俊杰对这次合作的期待。

JJ之后在台上也透露自己对动力火车的喜爱，随后更惊喜献唱最新歌曲“愿与愁”，这也是他于4月21日发行新专辑后第一次现场演唱新歌。

视频最后也看到JJ似乎松一口气并说：“啊……唱完了唱完了”。

再次恭喜JJ圆梦成功，追星记再下一城！