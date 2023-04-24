与沙巴市议员合唱 “阿灿”廖伟雄助圆歌手梦

“还记得吗朋友”！阿灿廖伟雄开金口助沙巴市议员一圆歌手梦！

灿哥为搞有机农业不遗余力，《新明日报》曾独家报道过他当起“榴梿医生”，应邀到榴梿园拯救频临死亡的榴梿树，令病恹恹的榴梿树重获生机，发新芽结新果。

近期较常见灿哥为演艺工作亮相，像拍马国贺岁片、慈善义演等，最近又见他在社媒上发布了一首夹杂华语与马来语歌词的励志新歌《还记得吗朋友！》，曲子悦耳，歌词也洋溢满满的正能量，歌曲的引言是：“将失败变为动力，用爱心拥抱成功，努力实现，改变世界那个梦……”

吁勿忘初心去追梦

《还记得吗朋友！》受到瞩目，除了因为灿哥亮声，合唱者中也包括了沙巴古达市议员李国文（Shawn Lee）以及一名年轻的音乐创作人罗琮皓。

灿哥透露，沙巴古达市议员李国文是一名律师，“他母亲是土著，父亲是华人，地道的沙巴汉”。

据灿哥所知，李国文热爱唱歌，想往音乐道路发展，却撞得一鼻子灰，不只赚不到钱，女友后来还离开他！李国文痛定思痛，飞到澳大利亚攻读律师课程，学有所成，成为一名专打刑事案的律师。

“如今他事业成功，但初心不变，仍然希望能玩音乐，当起歌手唱唱歌，他（李国文）跟我聊起这个心愿，我也想帮他一起圆梦。”

灿哥说：“其实每个人都一样，年轻时有很多梦想，遥望天空、数着星星，做着理想的美梦，但成长之后，面对社会、家庭、爱人的压力，都变得讲求现实、忘了梦想，人生为了什么？来到这个世界的原因在哪里？就是不要忘记初心，去追求、去实践这个梦想，无论成与不成，经历了过程，无悔今生……”

华语夹杂马来语

《还记得吗朋友！》歌词也正是表达这个想法，创作人罗琮皓花了两天时间完成，他的嗓音充满磁性，议员李国文负责唱马来语歌词，灿哥的演绎则为歌曲画龙点睛：“还记得吗朋友，改变世界这个梦？”

三把嗓音，但录起音来非常和谐，灿哥笑说旋律带有香港乐队Beyond的味道，具辽阔的空间维度，罗琮皓才写过两首歌，但音乐技巧纯熟，灿哥赞叹：“到处都有音乐高手，他们需要的是发挥平台。”

打趣问灿哥会不会三不五时集结音乐人在社媒发表新歌？他笑说得看时间，携手市议员是想帮有音乐热忱的朋友完成心愿，而灿哥的理想仍是将有机农业发扬光大，当他的榴梿急诊医生。

这首带有华语与马来语歌词的励志新歌《还记得吗朋友！》已上YouTube,三天吸引1万2000人浏览。