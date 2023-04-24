加起来近120岁 王昱清陈莉萍海边骑脚车“谈情”

加起来近120岁，王昱清与陈莉萍仿效台湾文艺片“秦汉与林青霞”海边骑脚车戏码！

连王昱清自己受访提起都笑说：“我们手牵手在沙滩上漫步的时候，陈莉萍把自己当作‘林青霞’，我则把自己当成‘秦汉’，我们还合唱《晴时多云偶阵雨》，呵呵呵。”

“是否记得我，是否忘了我，心里有句话，我要对你说，问你爱不爱我，请你快告诉我……”这对阿哥阿姐年已半百，坠入时光隧道，来到“双秦双林”年代惯用的谈情场景与地点，乘风逐浪，忍不住边拍边笑。

这是新剧《从零开始》的其中一场戏，昱清与莉萍合作五六次，《团圆饭》建立起夫妻默契，这次在《从零开始》再结“夫妻缘”。

在海边骑脚车的谈情戏码，是莉萍看到一对老夫妻很恩爱，不期然也让她想象两人像台湾文艺片般的恩爱旖旎，年轻时颜值很高的昱清，却未曾拍过这样的文艺片。

“年轻时拍的是《小飞鱼》《雾锁南洋》《变迁》……本地演艺圈不走这样的拍摄风格。”昱清说。

谁没年轻过？昱清年轻时也爱看林青霞秦汉，会向往类似台湾文艺片男女在电影中“不食人间烟火”的日子，“但现实中的生活与银幕上的总会有不一样的，对吗？”

打趣问他可曾与现实中的公主（女友昵称）海边浪漫骑车？

“公主不会骑脚车啦。”昱清回答得正经八百。

王昱清连轧两部剧

提到《从》剧角色，昱清说：“我演莉萍的老公，洗衣店老板，人比较懒惰，沉迷玩古董，结果遭到诈骗，连洗衣店都得拿去抵押。”

现实中遭遇诈骗吗？“没有，因为我向来不相信电话抽奖，陌生电话也不接。”

据悉，昱清目前仍在为5频道忙拍长寿剧“Sunny Side Up”当他的药材店老板Towkay Heng，如此一来岂非连踩两组戏？

“幸亏《从》剧在洗衣店取景，只有星期六与日可以拍，两剧时间分配上还好。”

自嘲英语不够溜的昱清，当Towkay Heng也当了310集，还有100多集戏，他直言越拍越开心，相信一天若要“分开”（转组或拍完）会非常舍不得。