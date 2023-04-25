坠海救援戏 陈楚寰反被包勋评掐脖子

在东海岸拍坠海戏，陈楚寰说：“我那一天喝了很多海水！”

包勋评、徐鸣杰和陈楚寰在家庭剧《家人之间》扮演无血缘关系的三兄妹。第四集中，他们有一场在海里挣扎的戏，情节讲述“妹妹”陈楚寰的角色坠海，两个“哥哥”心急救人。三人的救援动作生疏，导致陈楚寰成为苦主，喝下不少海水。

陈楚寰告诉《联合早报》：“开拍前，勋评很有自信地说，在水中只要把我的下巴抬起来，我就不会喝到海水。当日老天不作美，不时下雨，我们赶着拍，没有太多时间彩排。拍摄时，我不知道勋评和鸣杰谁在左谁在右，只知道有一只手掐住我的脖子，我的呼吸不顺畅，一直咳嗽，喝到海水。整个救援方式很尴尬。”

包勋评（左起）、陈楚寰和徐鸣杰上演海里救援戏，陈楚寰笑指自己的溺水戏表情丑。（剧集画面截图）

陈楚寰笑指，自己的溺水戏表情丑，“我一直在吐海水，因为喝太多了，一面咳嗽，一面吐，看起来蛮狼狈的。”

包勋评受访时自首说，拍完那场戏后，才发现自己掐住了陈楚寰的脖子，“看了回放才发现是我。我不是很会游泳，也没有什么彩排机会，一下海就拍了。虽然让楚寰喝了很多海水，但画面蛮逼真的。”

徐鸣杰水性不好，无法像包勋评一样，一鼓作气跳海拍摄，而是用跑的直冲大海。对于让陈楚寰喝了很多海水，他说：“不小心把她往下拉，我们最初的救人方法是错误的。”

陈楚寰曾被中年女跟踪

陈楚寰在戏里有很多前男友，被其中一人死缠烂打，行径疯狂；戏外，曾有一个中年女性跟她跟到厕所去，“那时还没来到新加坡工作，是在马来西亚参加选美的时候。一群美姐在餐馆吃饭的时候，那个中年女子坐在餐馆角落，一直观察我们，我们离开时，她也买单继续跟着我们。我上厕所，她也跟着。不过，她没对我做什么事。”

提到另一剧中的“前男友”邓伟德对她千依百顺，百般宠爱，她笑说：“有人宠你，不是大问题，是一件很好的事。有很多女孩子希望被宠爱。”

包勋评：精神出轨就是出轨

包勋评扮演时尚摄影师，男女关系混乱，他与雅慧饰演的夫妻育有一女。对于角色是否出轨，他先卖关子说，剧情有转折。

包勋评和童星谢芷萱扮演父女。（新传媒提供）

记者问包勋评，精神出轨算出轨吗？他答道：“我觉得是！只要你在精神上出轨，那基本上也算是出轨了。如果要组家庭，两方得信任彼此，如果有一方精神出轨，感情就有隔阂了，会导致接下来有其他事情发生。”

包勋评在《遇见你，真香》《密宅》至《家人之间》诠释的角色各异，有更多不同的荧幕面貌。他认为，也许因年纪增长，可演的角色不受限于谁的弟弟或谁的儿子，“什么角色我都很愿意尝试，之前几部戏的人物性格不一样，我觉得非常好玩。《遇见你，真香》角色的造型很邋遢，有网民说我怎么那么胖也没刮胡子，但我读到那些评语觉得很过瘾，至少观众记得我的角色形象。”

徐鸣杰爱上“坏爸爸”

徐鸣杰在剧中有两个爸爸，一个是姚彣隆扮演的好养父，另一个是周初明扮演的坏生父。徐鸣杰说，周初明带出“坏爸爸”的可爱层面，“我一度跟导演说，你叫我怎么恨他？初明大哥把这个角色设定的‘烂’‘糟糕’‘不负责任’表现得不令人讨厌，一个演员，可以把坏人角色，演到有可爱层面，真的很有功力。”

周初明扮演徐鸣杰的“坏爸爸”。（新传媒提供）

徐鸣杰与罗美仪扮演夫妻，女主内男主外，老婆在家里当“男人背后的女人”，老公才有安全感。戏外的他可不这么认为，“每个人都有自己梦想，没有任何人有理由限制别人做或不做什么，我并不是控制欲非常强的人。”

罗美仪受访说，未来婚后会继续追梦，“现在男女平等，如果另一半可以养我，那是bonus（红利），但不能因此失去原本的喜好和梦想。就算对方给我好的生活，我也要有我自己的工作，对方不该要我放弃我喜欢的事。各自有工作，各自有经济能力最理想。”

罗美仪饰演“乖乖的妻子”，角色之后有转折。（新传媒提供）

《家人之间》5月1日起，每逢星期一至五晚上9时，在8频道播出。前五集已在meWatch上线。