亚裔男女怒斗 释放心魔

怒呛人生 Beef

可在Netflix观赏

这是充斥着怒火的美国剧集,共十集。英语剧名“Beef”指的不是牛肉,而是怒气、抱怨和争端。

怒火燃点从一起公路纠纷冒出。在美国生活、素昧平生的水电工丹尼(Steven Yeun,史蒂芬元饰)和经营植物销售事业的创办人艾美(Ali Wong,黄艾莉饰)在停车场起争执,两人驾驶的车子在街头巷尾上演你追我赶的戏码,甚至碾过他人住宅的草坪。他们的恩怨延烧,全然烧毁他们的人生,殃及亲友。

首集开场不过十分钟,男女主角的怒火已滚滚燃起,按车喇叭表不满、比中指、飙脏话和上演追车记。生活中的各种不如意令怒气堆积,让人瞬间爆发、理智线断掉的事,也许只是一件日常小事。单从表面,未必看得到别人支离破碎的内心,你我都有可能在不经意间,成为压死骆驼的最后一根稻草。

丹尼郁郁不得志,一遇到不顺心的事即飙骂“There’s always something”(总会有一些不如意的事);艾美看似人生胜利组,嫁给艺术世家老公,有一个可爱的女儿,经营植物事业,但她的笑脸盈盈下,藏着许多隐忍,蜡烛两头烧的生活令她喘不过气,老公也不理解她,精神状态已濒临崩溃。

情节荒谬,主角心灵脆弱

两个陌生人杠上,成为彼此的出气筒,擦枪走火,引发一连串闹剧情节——丹尼和艾美贯彻“你敬我一尺,我敬你一丈”的互怼精神、丹尼的弟弟成为艾美的一夜情对象,丹尼诈财,黑化行为失控,演化出溅血案。

情节相当荒谬和神经质,但胜在非典型,就如电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once),剧情虽然疯癫脱序,却让人看得爽快。

脱下胡闹的故事外衣,我看到了男女主角脆弱的心灵。两人相遇之前各自都已陷入抑郁,男主企图烧炭轻生,而女主有心魔,她自小被灌输“不戳破就没事”的想法。

史蒂芬元(左)和黄艾莉在剧中尽情厮杀后和解。(Netflix提供)

比起亲人,这对势均力敌的冤家才是最了解彼此的人。我喜欢大结局里,他们在荒野厮杀完毕后,躺在荒野把话说开,互诉心事,相互取暖的情节。厌世的他们被彼此疗愈,释怀了,一起觉得活着真好。

戏名诗意,片尾曲亮点

美籍韩裔演员史蒂芬元是熟面孔,曾以电影《米纳里》(Minari)角逐奥斯卡影帝;黄艾莉是美国知名脱口秀喜剧演员,此前演过连续剧《送抱女孩》(Paper Girls)和电影《猛禽小队:小丑女大解放》(Birds Of Prey)。

《怒呛人生》具艺术性,每集故事各有充满诗意的戏名,如“鸟并非歌唱,而是痛苦尖叫”“我体内住着一声喊叫”“我们画出魔法圈圈”等,每集开场也插入一幅描绘丑陋现代人的前卫画作。片尾曲也是亮点,每集都不同,“歌单”包括美国摇滚乐团Hoobastank的歌曲“The Reason”、美国创作歌手Tori Amos(多莉・艾莫丝)的“Cornflake Girl”等。

黄艾莉(左)和扮演她老公的约瑟夫李(Joseph Lee)因婚姻问题接受辅导。(Netflix提供)

人物对白中,不乏厌世金句。文末列出几句给读者咀嚼: