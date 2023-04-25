黎耀祥指本地演员缺爆发力 吴岱融：新港文化不同

视帝黎耀祥点评本地演员欠缺爆发力，吴岱融缓颊表示：“新港地方文化不同！”

吴岱融接拍《金色大道》，在剧中当一名小贩，也是个烂赌鬼，对他来说，角色好玩、有趣，也具有挑战性，当然，回新拍戏能有更多时间陪伴儿子，也是身为父亲的他更雀跃的事。

吴岱融今早受访向《新明日报》透露：“我向来给人文质彬彬、具有学历的感觉，这一次为了演绎烂赌鬼，我故意不吹头发（不做造型），开口也没什么教养，角色需要有很多体力，我也常去跑步。”

相较正派人物，吴岱融更倾向演绎反派角色，他说：“反派做的都是生活中不能做的事，可以比较变态一点，角色更好玩。”

问起对“儿子”孙政的印象，他赞对方“很好、很阳光、很有心，会照顾老人”；幽默的加上一句：“像我这样的‘年轻人’，他都会很照顾。”

称本地剧角色未必要这么做

视帝黎耀祥来新教学时，提到本地演员欠缺爆发力，对此，吴岱融缓颊表示：“演戏除了爆发力，节奏感也很重要。”

吴岱融指出，像黎耀祥在《巾帼枭雄》里的“柴九”一角就需要充满爆发力，但本地剧的角色未必需要这么做，“黎耀祥可能对本地剧没有太大的了解，这也不是他的问题，是地方戏剧文化不同而已。”

吴岱融记得上一次拍本地剧《绝世好工》是2016年，一晃已经七年。

问起吴岱融的儿子会否向往成为星二代，吴表示儿子从事幕后特效工作，目前没兴趣在幕前演戏。

吴岱融在五六月有一部无线剧《隐门》播出，他饰演贼王，之后将飞中国接拍一部古装剧。《新明日报》曾独家报道他以友情价接拍《金》剧，问起价码，他笑说“其实就是合理价”。

孙政与吴岱融演父子。（胡淑微 摄影）

孙政赞“爸爸”很会教戏

在《金》剧中孙政与吴岱融是父子关系，今早拍摄的内容大略讲述吴岱融所饰演的角色阿通，在自己的沙爹档口，试图向“儿子”孙政饰演的何建志，以及田铭耀饰演的“黄金条”借钱！

小阿哥孙政坦言有幸与这名前辈合作，“吴岱融很有自己的想法，会找导演或监制，在适当的地方加戏加对白，让整场戏更精彩。”

孙政赞叹：“吴岱融是个不吝啬的前辈，很会教戏，会帮我带入情绪与情感，出来效果更丰富。”

孙政直言之前也从黎耀祥身上学到演戏的节奏感，“演戏的节奏有快有慢、有时松有时紧，必须要懂得掌握，整部戏才不会显得无聊。”

陈泂江从吴岱融身上学到即兴表演。（胡淑微 摄影）

陈泂江见识即兴表演

陈泂江从吴岱融身上学到即兴表演！

在《金色大道》中与田铭耀、孙政是三个好兄弟关系的陈泂江受访说，吴岱融让他见识到即兴演出。

“像原本的情节是说吴岱融奔跑时摔在草地上，但正式拍摄时，他摔在草地后，随手抓起地上的草扔向我们，让整个戏变得更精彩。”