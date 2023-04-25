众资深艺人即兴出演 《本地姜最辣》揭娱乐圈潜规则

拍国产电影披露娱乐圈潜规则，会否担心招来不爽？本地导演林保声笑说：“没指名道姓，若不爽，证明他心里有鬼！”

由赤龙国际呈献，林保声、唐成家携手执导的电影《本地姜最辣》做了个挺大胆的尝试，就是电影没有剧本。

其次，是参演的本地姜皆是在娱乐圈深耕多年的资深艺人，包括：朱永钦、蔡笃翠、金银姬、黄淑韵、周全喜、梁田、陈天送、张锦华、陈濛以及本地娱乐圈老行尊管雪梅。

《本地姜》导演林保声昨天受访告诉《新明日报》：“由于拍摄时没有剧本，导与演都在拍摄现场商量怎么衔接整个故事，也因为没有剧本，台词都是由演员临场发挥设计出来的。”

尽管没有剧本，但有个故事大纲：内容围绕娱乐圈，涵盖不为人知的内幕，当中还包括一直蒙上神秘面纱的娱乐圈潜规则。

林导表示，这些潜规则有些是艺人亲自经历、看过或发生过的事，最寻常的就是艺人耍大牌自己即兴喊卡。

“电影没走暗黑风格，不是要突出娱乐圈有多黑暗，更多的是幽人一默的喜剧元素。”林导说。

既然反映娱乐圈的真实个案，可担心有心人看了恼火抗议？

林导直言全片没有指名道姓，若还有人不爽，正好证明对方被戳中，内心有鬼。

导演：不压价 给4位数红包

参演《本地姜最辣》的资深艺人不少，有者已退隐多年，林导感谢前媒体人管雪梅拉拢牵线，“《本地姜》片原有3个多小时，但不想拍成上下集，就剪成1小时50分，若票房反应好，考虑推出3小时的版本。”

记者好奇资深艺人片酬，林导透露：“不会压他们的价，差不多有4位数。”

他补充：“资深艺人拍戏，剧组给的是红包，如果票房大卖，会再补上慰劳红包。”

若电影反应热烈，会否再拍《本地姜》续集？

林导爽快回应：“其实有打算拍《本地姜最辣2》，正在讨论剧本。”

不过，《本地姜》第一部以资深艺人挂帅，林导希望《本地姜2》写的是才华之星的星路历程。

《才华》举办多年，多年来风起云涌，星运际遇各不同，若搬演《才华》故事，看点肯定更强，不过，林导表示目前处于酌商阶段，未有锁定目标。

《本地姜》将于今晚（25日）在Our Tampines Hub的Festive Arts Theatre举办电影首映礼，届时主要艺人将亮相细聊娱乐圈趣事。