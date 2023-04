庆入行20年和40岁生日 白薇秀坦承被宠坏了

白薇秀星期二(4月25日)在圣淘沙名胜世界的“梵高:沉浸式体验”展览举办庆祝会,邀请粉丝、艺人朋友、合作伙伴和媒体到场。她庆祝入行满20年,也欢庆40岁生日。4月25日恰是白薇秀的生日正日,贴心的粉丝准备了生日蛋糕,在场者唱起生日快乐歌。

白薇秀在会上接受主持人访问。她提到,办庆祝会的原因是把大家聚在一起,“我想谢谢每一个人,我平时没有机会坐下来跟大家好好聊一聊。有一些合作伙伴,我们一直只透过电邮或WhatsApp联系,我记得他们的名字和公司,但我不知道他们的样子。有时,在活动上碰面,打招呼后,我很快就被拉去拍照等,说了‘嗨’后就说‘拜’了,没机会聊天。大家都是大忙人,所以谢谢大家抽空到场,谢谢你们成为我人生旅程的一部分。”

白薇秀在会上接受主持人访问,分享入行20年的感受。(叶振忠摄)

她不忘感谢粉丝厚爱和一路相挺,“他们很无私地支持我,每逢‘红星大奖’他们非常努力为我加油。很高兴,我们可以一起成长,也谢谢他们没有嫌弃我!”

希望挑战好莱坞作品

白薇秀说,20年感觉一晃而过,在演艺圈经历高低潮,但只记得开心的事,难过的事都抛诸脑后了。

下一个20年,她坚信会继续演戏,“我依然对演戏有热忱,况且,我透过拍戏与研究角色学到了很多关于人与人性的事。”

4月25日是白薇秀的生日。(叶振忠摄)

被问想跟哪个导演或演员合作,白薇秀笑答:“可以跟两个丹尼尔合作吗?”她指的是让杨紫琼获封奥斯卡影后的《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)导演Dan Kwan(丹尼尔关)和Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)。

白薇秀说,拍好莱坞作品是她的梦想,“希望能从试镜开始。我必须承认,有点被宠坏了,因为在电视台不用试镜,所以(如何试镜的)练习机会不够。若要增进演技,若要往前走,我得投入非舒适圈,我必须挑战自己,所以不介意试镜,尝试一下!”

粉丝会会长:她始终如一

记者在现场访问了白薇秀的粉丝。13年前加入粉丝会的粉丝会会长Karen说,白薇秀真诚、幽默和友善,多年来始终如一,而且,很用心记住每一个粉丝的名字。

白薇秀粉丝会会长Karen(前排右)和其他粉丝为偶像准备生日蛋糕和干花摆设。(叶振忠摄)

其他粉丝告诉记者,白薇秀和粉丝多年前曾在东海岸海滩办粉丝中秋节聚会,他们当天合唱周华健的名曲《朋友》;冠病疫情严峻时期,白薇秀和粉丝在线上见面,粉丝准备了惊喜,一人连唱一句《朋友》,白薇秀感动落泪。

Karen代表其他粉丝说:“她庆祝20年的演艺生涯,我们替她开心和兴奋,祝愿她越来越好。”

曾跟白薇秀合作《谁是带货王》的Das DD也到场参加庆祝会。(叶振忠摄)

到场的艺人包括林咏谊、黄超群、陈政序、《谁是带货王》的林茜茜和Das DD、谢静仪、张值豪、林汐和张嘉轩。白薇秀的电视剧《最后的夫人》(Last Madame)搭档周家汉和洪水仙,以及黄思恬、新传媒中文综艺制作组高层林培琴和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明也录视频,祝贺她入行20年。