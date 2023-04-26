撞名金曲歌王、国际大导演 林俊杰、李安活出不同的精彩人生

娱乐圈撞衫的情况司空见惯，不过相比撞衫，许多艺人应该更害怕撞名。

新人出道撞名当红明星，有的难逃比较、蹭热度之嫌，有的被压着上不了位；即使毫无交集，一旦有负面新闻可谓一损俱损，八卦绯闻也容易张冠李戴。

有艺人为了区分直接改名，有的取英文名。现年45岁的歌唱老师兼音乐制作人林俊杰（Jay Lim）撞名两届台湾金曲歌王林俊杰（JJ），Jay不只跟林俊杰不只同名同姓，他还跟JJ一样会写歌创作，两位“林俊杰”无论是资历或活跃于的中文流行音乐领域都相同。

Jay接受《联合早报》访问时说，为了避免混淆，他后期为其他歌手写歌都用英文名。虽然从未跟JJ见面，但Jay曾为JJ于2011年发行的歌曲《学不会》担任和声，“这首歌里有很多林俊杰，JJ是主唱，我是和声，我们分开录音。当时想到如果和声的名字放‘林俊杰’有点奇怪，所以最后放Jay Lim。”

另一边厢，现年31岁的本地网红李安（Annette Lee）与国际知名大导演李安有相同的中文姓名，两位“李安”的相同之处不仅于此，身兼编剧、剪辑师、演员和歌手多职的Annette其中一个身份也是导演。

Annette受访时说，她在念大学时跟很多同学一样，憧憬有一天能执导一部长篇电影，不过毕业出社会之后，想法开始有了转变。

“当然，我还是希望能导一部长篇电影，但现在不是时候。现在我最希望能为串流平台拍摄影集或网络剧，这个梦想比拍电影更实际。”